השריון שמסעיר את מפלגת הדמוקרטים: "היא אשת ימין"

תוכנית השריונים של יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', יאיר גולן, מחוללת סערה פנימית וגורמת למתיחות רבה בקרב חברי הרשימה. ברקע הדיווחים כי גולן בוחן לנצל את הסמכות הנתונה לו לשריון המקומות השני והעשירי כדי להבטיח מקום לעינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, בכירי הסיעה מביעים התנגדות חריפה למהלך.

על פי הדיווח באתר 'ישראל היום', בשיחות סגורות מזהירים מועמדים ברשימה כי מדובר בצעד מעורר מחלוקת שיגרור גל מחאה נרחב מצד הפעילים בשטח. אחת המועמדות טענה כי מטרת השריון היא להביא קהל יעד חדש, בעוד שתומכיה של צנגאוקר ממילא נמנים עם מצביעי המפלגה, כך שהצבתה רק תדחק לאחור מועמדים שנבחרו בפריימריז ללא שום רווח אלקטורלי.

"היא אשת ימין, זה סיכון פוליטי"

מעבר למחיר התדמיתי, בסיעה מעלים חשש כבד לגבי נאמנותה האידיאולוגית. "צנגאוקר העידה על עצמה בעבר כאישה בעלת תפיסת עולם ימנית", תקפה המועמדת. "למה לדחוק אנשים למטה בשביל מישהי שאף אחד לא יודע מה נתניהו יציע לה ביום שאחרי הבחירות כדי להעביר אותה לצד שלו?"

גם בגזרת השקפות הציבור בתוך הסיעה שורר ערפול. מועמד בולט סיפר כי המנהיגות שומרת על עמימות ולא מספקת הבהרות, בזמן שברקע גועשות השמועות.

חשש מפיצוץ עם הבכירים ופגיעה בייצוג הנשי

גורמים נוספים ברשימה מבהירים כי לא מדובר בדמות שתביא ערך מוסף שיצדיק פגיעה במועמדים שנבחרו. לדבריהם, מי שחושב שהמהלך יעבור בשקט טועה, שכן דמויות מרכזיות ברשימה – בהן יאיא פינק ומשה רדמן – צפויים להפסיד מקום ריאלי ולא יישארו אדישים.

במקביל, הועלה חשש כי נסיון של גולן לתמרן את השיריון כדי לא לפגוע באיזון המגדרי ברשימה עלול ליצור עימות נוסף מול הנשים המשובצות בסיעה.