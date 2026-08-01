דיווח: הח"כ היהודי מיש עתיד עובר למפלגת רע"מ

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' ממפלגת יש עתיד בוחן מהלך פוליטי מפתיע במיוחד לקראת הבחירות הקרובות, וצפוי להשתלב ברשימת מפלגת רע"ם בראשות מנסור עבאס.

על פי דיווח ב-Ynet, ניצב בדימוס סגלוביץ', שכיהן בעבר בתפקידים בכירים במשטרת ישראל, נמצא בימים אלו בחופשה פרטית בתאילנד. עם נחיתתו בארץ בשבוע הבא, מתוכננת לו פגישה מכרעת עם יו"ר רע"ם עבאס, במטרה להגיע לסגירות אחרונות ולחתום על הסכם הצטרפות רשמי למפלגה.

הדיווח מגיע ברקע ההיערכות לבחירות הארציות המתוכננות להתקיים ב-27 באוקטובר, כאשר מפלגתו הנוכחית של סגלוביץ', יש עתיד, צפויה לרוץ ברשימה המאוחדת "ביחד" לצדו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.