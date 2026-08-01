קשת 12 מכינה הפתעה מיוחדת לאוהבי "מאסטר שף" - עונה חדשה שתעניק למתמודדים אהובים ומוכרים מכל העונות הזדמנות שנייה להגשים את החלום. "מאסטר שף: נבחרת החלומות" תעלה לשידור בקרוב, כשבמרכזה 12 שפים שכבר הכרנו והתאהבנו בהם, אך הניצחון חמק מהם בפעם הקודמת.

העונה המיוחדת תציג מתמודדים שהשאירו חותם בעונות קודמות של התוכנית, ועכשיו הם חוזרים למטבח בניסיון להשיג את התואר שחמק מהם. בין המשתתפים: ג'קי אזולאי, עדן הראל, גל קספרס, אליהב ששון, מנאל איסמעיל, אביבה פיבקו, תאיר מורדוך, בר לוי, קוסטה אוסדצ'י, ניסים זלייט, דנית סופר וחיים כהן.

צוות שיפוט מורחב

העונה החדשה תציג גם שינוי משמעותי בצוות השיפוט. לצד השופטים הוותיקים - מיכל אנסקי, אייל שני ויובל בן נריה - יצטרף השף אבי ביטון. השינוי מגיע לאחר שהשף יוסי שטרית הצטרף לצוות השיפוט של "מאסטר שף" הרגיל, במעבר מפתיע מרשת 13 שם כיכב ב"משחקי השף".

שטרית, שעומד מאחורי המסעדות המצליחות "היבא" ו"בנדיט", הוכתר כ"שף השנה" וזכה להכרה בינלאומית בזכות זכייה כפולה ברצף בפרסי The Best Chef Awards. הוא ייקח חלק בצוות השיפוט של העונה הרגילה לצד חיים כהן, רותי ברודו, אייל שני וישראל אהרוני.

הזדמנות שנייה למתמודדים אהובים

הקונצפט של "נבחרת החלומות" מאפשר למתמודדים שהשאירו רושם חזק בעונות קודמות לחזור ולהתמודד על התואר. בין המשתתפים ניתן למצוא שמות מוכרים שהצליחו להגיע לשלבים מתקדמים בתחרות, אך לא זכו בסופו של דבר.

עדן הראל, אחת המתמודדות שתשתתף בעונה, נפצעה לאחרונה בחופשה משפחתית בקפריסין כשניסתה לאתגר את עצמה בפעילות ספורט ימי. "עשיתי ספורט ימי כשהייתי בקפריסין, וכנראה שהתחיל קרע קטן בכתף", סיפרה במדיה החברתית.

הליהוקים לעונה החדשה כבר הסתיימו, והיא צפויה לעלות לשידור בהמשך השנה בקשת 12 בהפקת אנדמול שיין ישראל. מדובר בפורמט שכבר הוכיח את עצמו בעולם, כשהוא מעניק למתמודדים שהצליחו לרתק את הקהל הזדמנות נוספת להוכיח את כישוריהם הקולינריים.