בצעד נדיר במפה הפוליטית הישראלית, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט נמנעה מלפרסם תגובה להודעת הליכוד שפורסמה ערב שבת, וחיכתה עד למוצאי השבת כדי להשיב. התגובה, שפורסמה מיד עם צאת השבת, תקפה בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו והאשימה אותו בהפצת שקרים.

"אמש רגע לפני כניסת השבת במקום לעמוד מול אזרחי מדינת ישראל ולענות על שאלות, נתניהו בחר לעשות את מה שהוא מצטיין בו: עוד הפצת שקר, רעל וארס", נכתב בהודעת המפלגה. "כל שכתוב בהודעת הליכוד הינו שקרים והבלים שניתן לבדוק בקלות, בחשיפת הפרוטוקולים המלאים".

ההחלטה של מפלגת ישר! להמתין עד למוצאי שבת מהווה צעד יוצא דופן בזירה הפוליטית הישראלית, שבה מפלגות האופוזיציה נוהגות להגיב באופן מיידי להודעות הליכוד. המהלך עשוי לשקף רגישות לציבור הדתי-לאומי, שחלק ממנו נמנה על בוחרי המפלגה.

בהמשך ההודעה, מפלגת איזנקוט קראה לראש הממשלה לפתוח את הפרוטוקולים המלאים של הדיונים הביטחוניים. "נתניהו, הלחץ שלך מוצדק. תפתח את הפרוטוקולים ועם ישראל ישפוט מה האמת", נכתב בהודעה, שהסתיימה במסר חד: "מגיע לעם ישראל מנהיג אמיתי".

נזכיר כי לפני כניסת שבת פרסמה מפלגת הליכוד ציוץ ובו נכתב: "גדי איזנקוט, שהתפטר מהקבינט בדרישה לצאת מעזה ולהיכנע לדרישות חמאס; לפני חיסול דף, הנייה, סינוואר, נסראללה וההישגים האדירים מול איראן, תוקף היום את ראש הממשלה נתניהו באומרו: "אסור למדינת ישראל להשלים עם מציאות שבה חמאס שורד", פשוט מביך".