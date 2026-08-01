כוחות צה"ל פועלים בלבנון ( אייל מרגולין\פלאש90 )

כוחות צה"ל חיסלו הלילה (בין שישי לשבת) מספר מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר שבדרום לבנון. בעקבות ההיתקלות נפצע קצין לוחם באורח בינוני, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. משפחתו עודכנה.

על פי הודעת דובר צה"ל, הכוחות זיהו במהלך הלילה מספר מחבלים במרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל. לאחר הזיהוי, הכוחות תקפו את המחבלים וחיסלו אותם להסרת האיום על הכוחות הפועלים באזור. האירוע מצטרף לשורה של פעילויות מבצעיות שמבצע צה"ל בימים האחרונים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. כוחות אוגדה 91 ממשיכים לאתר ולהשמיד אמצעי לחימה של חיזבאללה, ביניהם רקטות, טילי נ"ט, מטענים, נשקים ורימונים. במקביל, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הבהיר במהלך ביקורו בדרום לבנון כי צה"ל לא ייסוג מהשטחים שכבש עד שיובטח ביטחון ארוך טווח לתושבי הצפון. "אם נידרש, נעמיק ונגיע לאזורים נוספים", אמר הרמטכ"ל לכוחות.

הרמטכ"ל בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל הדגיש כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל". הפעילות המבצעית נמשכת במסגרת המאמץ השיטתי לטהר את המרחב הביטחוני מתשתיות טרור ולמנוע מחיזבאללה לשקם את יכולותיו.

האירוע מתרחש על רקע פעילות מבצעית אינטנסיבית של צה"ל בדרום לבנון, הכוללת איתור והשמדה של מנהרות, מפקדות ואמצעי לחימה של ארגון הטרור. הכוחות ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני תוך שמירה על מוכנות גבוהה למגוון תרחישים.