מחלקת המדינה האמריקנית (הביורו לביטחון דיפלומטי) הפיצה הערב (שבת) אזהרת אבטחה דחופה וחסרת תקדים לכל המשימות הדיפלומטיות שלה במזרח התיכון, תוך קריאה מפורשת לכל האזרחים האמריקנים לנטוש את האזור ללא דיחוי. במקביל לקריאה האמריקנית, בישראל הועלתה רמת הכוננות הביטחונית והמערכתית מחשש לתקיפה נרחבת ומתוזמנת מצד איראן והארגונים הנתמכים על ידה.

על פי המסמך שפורסם, האזהרה תקפה לשורת מדינות באזור ובכללן ישראל, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, סעודיה, עיראק, כווית, עומאן, בחריין ומצרים. באזהרה המודגשת נכתב: "על כל אזרחי ארה"ב במזרח התיכון לעזוב כעת כל עוד טיסות זמינות. אין לעכב את העזיבה. התנאים בשטח עלולים להתדרדר במהירות וללא התראה מוקדמת".

איום רב-זירתי: טילים, כטב"מים וחטיפות

במסמך מצוין כי בהתבסס על מודיעין מהימן ומתיחות אזורית גואה, צפויה הסלמה משמעותית בימים הקרובים. המרקם הביטחוני מוגדר כנזיל, הפכפך וכזה שעלול להחמיר במהירות חסרת תקדים.

בסעיף פרטי האיום, מצביעה מחלקת המדינה על איראן ורשת השלוחות שלה ברחבי המזרח התיכון — כולל חיזבאללה, חמאס, החות'ים בתימן, וגדודי חיזבאללה בעיראק — כמי שצפויים להוציא לפועל מתקפות מתואמות נגד יעדים, כוחות ואנשי סגל אמריקניים וישראליים.

בין איומי התקיפה המרכזיים שצוינו במסמך: ירי טילים וכטב"מים במתקפות נרחבות של כלי טיס בלתי מאוישים וטילים מדויקים, פיגועים מורכבים וחטיפות עם איומים על חיי אדם ותפיסת בני ערובה, וכן מתקפות סייבר וחיסולים ממוקדים של תשתיות קריטיות ואישיים באזור.