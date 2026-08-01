מחלקת המדינה האמריקנית (הביורו לביטחון דיפלומטי) הפיצה הערב (שבת) אזהרת אבטחה דחופה וחסרת תקדים לכל המשימות הדיפלומטיות שלה במזרח התיכון, תוך קריאה מפורשת לכל האזרחים האמריקנים לנטוש את האזור ללא דיחוי. במקביל לקריאה האמריקנית, בישראל הועלתה רמת הכוננות הביטחונית והמערכתית מחשש לתקיפה נרחבת ומתוזמנת מצד איראן והארגונים הנתמכים על ידה.
על פי המסמך שפורסם, האזהרה תקפה לשורת מדינות באזור ובכללן ישראל, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, סעודיה, עיראק, כווית, עומאן, בחריין ומצרים. באזהרה המודגשת נכתב: "על כל אזרחי ארה"ב במזרח התיכון לעזוב כעת כל עוד טיסות זמינות. אין לעכב את העזיבה. התנאים בשטח עלולים להתדרדר במהירות וללא התראה מוקדמת".
איום רב-זירתי: טילים, כטב"מים וחטיפות
במסמך מצוין כי בהתבסס על מודיעין מהימן ומתיחות אזורית גואה, צפויה הסלמה משמעותית בימים הקרובים. המרקם הביטחוני מוגדר כנזיל, הפכפך וכזה שעלול להחמיר במהירות חסרת תקדים.
בסעיף פרטי האיום, מצביעה מחלקת המדינה על איראן ורשת השלוחות שלה ברחבי המזרח התיכון — כולל חיזבאללה, חמאס, החות'ים בתימן, וגדודי חיזבאללה בעיראק — כמי שצפויים להוציא לפועל מתקפות מתואמות נגד יעדים, כוחות ואנשי סגל אמריקניים וישראליים.
בין איומי התקיפה המרכזיים שצוינו במסמך: ירי טילים וכטב"מים במתקפות נרחבות של כלי טיס בלתי מאוישים וטילים מדויקים, פיגועים מורכבים וחטיפות עם איומים על חיי אדם ותפיסת בני ערובה, וכן מתקפות סייבר וחיסולים ממוקדים של תשתיות קריטיות ואישיים באזור.
נציגויות בכוננות עליונה והיערכות לפינוי
כחלק מההיערכות, הורו בארה"ב לכל השגרירויות והקונסוליות באזור לעבור למצב כוננות מרבי. בין צעדי החירום שננקטו: הגבלת תנועה והיערכות לפינוי של אנשי סגל דיפלומטיים, איסור תנועה של אנשי סגל רשמיים למעט משימות חיוניות בלבד, והנחיה לאזרחים לתפוס מחסה ולהימנע מהתקהלויות.
במערכת הביטחון בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות וממשיכים לתקף את תוכניות ההגנה וההתקפה מול ציר ההתנגדות האיראני. גורם ישראלי בכיר העריך היום בשיחה עם N12 כי המתיחות בין ארצות הברית לאיראן הגיעה לשיא חסר תקדים. "זה על סף התפוצצות", אמר הגורם, והוסיף כי בישראל מעריכים שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ "קרוב מאי-פעם למתקפה משמעותית באיראן, אבל זה עוד לא בטוח".
תפסתי את עצמי רועד מול החדשות כשראיתי את הקריאה מוושינגטון. מבטיחים לנו שקט וביטחון בסרטוני הסברה מושקעים! החרדה בבית אמיתית כשהעולם מבין שאנחנו מופקרים, העם הזה יתעורר ויחליף אתכם