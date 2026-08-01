צה"ל משנה ברגע האחרון את מועדי גיוס הבני"שים

בצה"ל משנים ברגע האחרון את מתווה ההתייצבות: לפי המידע שהגיע לסרוגים, במקום יום גיוס מרוכז לכלל הבני"שים, ולאחריו חזרה הביתה עד למועד הגיוס הכללי של היחידה, המתגייסים צפויים להגיע במועדים שונים בהתאם לשיבוץ שלהם ומשם להמשיך ישירות למקום שאליו שובצו.
על פי ההודעה שהופצה למתגייסים בסוף השבוע שעבר, אלו המועדים שנקבעו:
4 באוגוסט (יום שלישי) – שריון + הנדסה + צמ"ה
5 באוגוסט – גבעתי
9 באוגוסט – נח"ל + כפיר
10 באוגוסט – גולני
השינוי מגיע לאחר שמתגייסי ההסדר נערכו למתווה אחר, שבמסגרתו כלל המתגייסים היו אמורים להתייצב יחד ביום מרוכז - כאשר 4 באוגוסט היה המועד שעליו דובר עד כה כמועד ההתייצבות של כלל הבני"שים.