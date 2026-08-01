צה"ל משנה ברגע האחרון את מועדי גיוס הבני"שים

יום גיוס לצה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

בצה"ל משנים ברגע האחרון את מתווה ההתייצבות: לפי המידע שהגיע לסרוגים, במקום יום גיוס מרוכז לכלל הבני"שים, ולאחריו חזרה הביתה עד למועד הגיוס הכללי של היחידה, המתגייסים צפויים להגיע במועדים שונים בהתאם לשיבוץ שלהם ומשם להמשיך ישירות למקום שאליו שובצו.