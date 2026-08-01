סרוגים
פרסום ראשון

צה"ל משנה ברגע האחרון את מועדי גיוס הבני"שים

לפי מידע שהגיע לידי סרוגים, במקום התייצבות מרוכזת של כלל הבני"שים ב־4 באוגוסט, בצה"ל החליטו לפצל את המועדים בהתאם לשיבוץ

21:24
תגובות
יום גיוס לצה"ל (צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל משנים ברגע האחרון את מתווה ההתייצבות: לפי המידע שהגיע לסרוגים, במקום יום גיוס מרוכז לכלל הבני"שים, ולאחריו חזרה הביתה עד למועד הגיוס הכללי של היחידה, המתגייסים צפויים להגיע במועדים שונים בהתאם לשיבוץ שלהם ומשם להמשיך ישירות למקום שאליו שובצו.

על פי ההודעה שהופצה למתגייסים בסוף השבוע שעבר, אלו המועדים שנקבעו:

4 באוגוסט (יום שלישי) – שריון + הנדסה + צמ"ה

5 באוגוסטגבעתי

9 באוגוסט – נח"ל + כפיר

10 באוגוסטגולני

    השינוי מגיע לאחר שמתגייסי ההסדר נערכו למתווה אחר, שבמסגרתו כלל המתגייסים היו אמורים להתייצב יחד ביום מרוכז - כאשר 4 באוגוסט היה המועד שעליו דובר עד כה כמועד ההתייצבות של כלל הבני"שים.

    סרוגים premium

    המהדורה המובחרת!

    הטבת השקה מיוחדת:

    במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
    עקבו אחרינו גם ב -
    הצטרפו אלינו