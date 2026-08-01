גורם ישראלי בכיר העריך היום (שבת) בשיחה עם N12 כי המתיחות בין ארצות הברית לאיראן הגיעה לשיא חסר תקדים. "זה על סף התפוצצות", אמר הגורם, והוסיף כי בישראל מעריכים שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ "קרוב מאי-פעם למתקפה משמעותית באיראן, אבל זה עוד לא בטוח".

על רקע ההערכות הללו, העלתה ישראל את רמת הכוננות שלה. הגורם הישראלי מסר כי "מעריכים שטראמפ טרם החליט על היקף התקיפה ולא ידוע אם הוא רוצה את ישראל יחד איתו בשלב הראשון או לא". דבריו משקפים את חוסר הוודאות השורר בקרב הממסד הביטחוני הישראלי לגבי התכניות האמריקניות המדויקות.

קיפאון בבית הלבן

הדיווח הישראלי מגיע על רקע דיווחים אמריקניים על מצב של קיפאון בבית הלבן בנושא האיראני. גורמים בכירים במסדרונות הבית הלבן מסרו לתקשורת הבינלאומית כי הנשיא טראמפ מוצא את עצמו מתוסכל יותר ויותר מעמדות יועציו, ומחוסר היכולת בממשל לגבש הסכמות כיצד להכריע את המשטר האיראני.

על פי אותם דיווחים, לאחרונה קיים הנשיא התייעצות בכירה עם יועציו המדיניים והביטחוניים, אשר הסתיימה במטר צעקות וקללות של הנשיא לעבר יועציו, בעקבות מה שהוגדר כ'קיפאון תפקודי' בנושא האיראני. הבית הלבן מתחלק לשני מחנות: אחד דוחף לדיפלומטיה והשני להגברת המלחמה.