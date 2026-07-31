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חדשות פוליטי מדיני

גורם מדיני מבהיר: אין נסיגה בלי פירוק הנשק

גורם מדיני בכיר התייחס להודעת ארגון הטרור חמאס ולסירובם להתחייב לפירוק הנשק ופירוז הרצועה והבהיר בתוקף כי לא תהיה נסיגה ישראלית, ללא פירוז אמיתי ומלא של הרצועה

16:15
1 תגובות
מחבלי חמאס ((צילום: עלי חסן / פלאש90))

בצמרת הישראלית מגיבים להודעת חמאס על כך שהסכים לעסוק בפירוק הנשק רק לאחר נסיגה ישראלית. גורם מדיני בכיר מבהיר בתוקף כי לא תתרחש אף נסיגה ישראלית בלי פירוק תשתיות הלחימה והנשק ובלי פירוז מלא של הרצועה וארגון הטרור.

ההודעה מגיעה לאחר הודעת ארגון הטרור, וחשיפת שלבי התוכנית על ידי מועצת השלום, שגם היא בעצמה, הודיעה באופן תמוהה כי הנשק הכבד "יושבת או יאוחסן" בניגוד להתחייבויות קודמות כי כלל הנשק הכבד ברצועה יושבת ויושמד.

כעת מודיע גורם מדיני בכיר בתוקף: "בהתייחס לפרסומים שונים מהבוקר על התקדמות מדינית ברצועת עזה, ישראל חזרה והבהירה כי לא תהיה נסיגה כלשהיא של צה״ל מהקו הצהוב הנוכחי ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו".

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לפני שעה

ביבי אתה לא קובע כלום מי שקובע זה טראמפ אם יאמר לך לסגת.אתה תזחל על ארבע תחתיו וגם תיסוג.
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