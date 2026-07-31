גורם מדיני מבהיר: אין נסיגה בלי פירוק הנשק

בצמרת הישראלית מגיבים להודעת חמאס על כך שהסכים לעסוק בפירוק הנשק רק לאחר נסיגה ישראלית. גורם מדיני בכיר מבהיר בתוקף כי לא תתרחש אף נסיגה ישראלית בלי פירוק תשתיות הלחימה והנשק ובלי פירוז מלא של הרצועה וארגון הטרור.

ההודעה מגיעה לאחר הודעת ארגון הטרור, וחשיפת שלבי התוכנית על ידי מועצת השלום, שגם היא בעצמה, הודיעה באופן תמוהה כי הנשק הכבד "יושבת או יאוחסן" בניגוד להתחייבויות קודמות כי כלל הנשק הכבד ברצועה יושבת ויושמד.

כעת מודיע גורם מדיני בכיר בתוקף: "בהתייחס לפרסומים שונים מהבוקר על התקדמות מדינית ברצועת עזה, ישראל חזרה והבהירה כי לא תהיה נסיגה כלשהיא של צה״ל מהקו הצהוב הנוכחי ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו".