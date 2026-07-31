"מסלול למדינה עצמאית": כך יראו שלבי הסכם עזה

מועצת השלום המנהלת ומקדמת דיפלומטית את הסכם הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועה, פרסמה את תוכנית המתאר להסכם ואת השלבים בהם הוא צפוי להיות ממומש. שני סעיפים צפויים להטריד את ישראל במיוחד.

המועצה פרסמה באופן מלא את הסעיפים המוסכמים שצפויים להתחיל בתהליך מימוש בקרוב, עם כניסת כוחות הייצוב והממשלה הטכנוקרטית לרצועה. אך שני סעיפים מרכזיים לוחשים דברים שלישראל קשה יהיה לחיות איתם, כאשר אחד מהם אף נוגד אקטיבית את ההסכמות המקוריות.

ראשית, מתארת מועצת השלום את תחילת מימוש ההסכם כ: "צעד המאפשר חזרה לריבונות פלסטינית, שיקום, ביטחון, שגשוג כלכלי ומאפשר את תחילתו של מסלול פוליטי אמין שמוביל לריבונות עצמאית ומדינה".

מעבר לכך, בין הסעיפים הטכניים הרבים, מסתתר סעיף הנשק הכבד, במסגרתו על פי ההסכם המקורי הרצועה הייתה אמורה לעבור פירוז מוחלט ופירוק של הנשק, או לכל הפחות העברתו אל מדינה שלישית, אך כעת נראה כי המסלול הוא לא זה ולא זה.

על פי סעיף 8 של תוכנית מועצת השלום: "תהליך השבתה ואחסון של הנשק הכבד, אתרי ייצור צבאיים, מצבורי נשק ומנהרות יתחיל לאחר השלמת ההתחייבויות הקודמת, הליך זה יקושר אל נסיגה ישראלית שתתבצע בשלבים, הפלגים הפלסטינים יהיו שותפים פעילים בהליך, ובסופו הנשק יוחזק באחסון ולא יועבר אל גורם שלישי מחוץ לרצועה ויאוחסן תחת סמכות מועצת השלום".

מדובר בסעיף שלישראל צפוי להיות קשה לבלוע, כאשר על פי כל היגיון ביום פקודה נשק זה פשוט ייפול שוב אל ידיו של ארגון הטרור במידה וירצה בכך.

מעבר לסעיפים בעייתיים אלה, אלו הם הסעיפים המרכזיים לתוכנית:

עיקרי מפת הדרכים של "מועצת השלום":