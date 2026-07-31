חמאס בהודעה רשמית: נדון בפירוק הנשק רק לאחר נסיגה ישראלית

הנהגת ארגון הטרור פרסמה תגובה ישירה ראשונה ורשמית מטעמה לדיווחי ההסכם עם מועצת השלום הבינלאומית, ארגון הטרור הודיע כי אכן גובשו הסכמות אך גם הציב לכך רף גבוהה במיוחד, כל פירוז יתבצע רק לאחר נסיגה ישראלית.

למרות הפרסומים וההודעות מטעם מועצת השלום, נראה כי בחמאס מתעקשים על קו אחר. בעוד שבהודעות הנשיא טראמפ והמועצה בקשר להסכם, נסיגה ישראלית תתרחש רק לאחר פירוז מלא של הרצועה, חמאס טוען אחרת.

בהודעה רשמית מטעם הארגון נמסר כך: "הסכמנו לדון בהכללת סוגיית הנשק הכבד במסגרת השלב השני של ההסכם, אך רק בכפוף למימוש כל ההתחייבויות הישראליות כולל הפסקת הלחימה, נסיגה מלאה של ישראל מהרצועה, כניסת ועדה מנהלית וכוח הגנה בינלאומי, פירוק המיליציות החמושות ושיקום עזה".

חמאס בעצם מצהיר כי לא יוותר על 'הנשק הכבד', שככל הנראה עוסק בקטגוריות כמו משגרי טילים, רקטות ואלמנטים מעבר לנק"ל וציוד צבאי בסיסי, עד להשלמת שיקום הרצועה ונסיגה ישראלית מלאה, ואז קשה לראות מה הסיבה שתגרום לו לעמוד בהתחייבות זאת.