לא על הלחם לבדו: איך מוציאים כוח רוחני ממזון גשמי

בפרשת עקב ממשיך משה רבנו את נאומו האחרון לעם ישראל ומתאר את אחת הבעיות הקשות שמכיר היטב כל מי שהלך פעם לאיבוד בטיול בשטח חם והיא המחסור בכמות מספקת של מזון ומים, אבל מוסיף תובנה חשובה לחיים כשכבר מוצאים משהו לאכול:

"כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם- כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם".

שואלים חכמי המוסר מתלמידי האר"י הקדוש: איך ייתכן שהנשמה, שכולה רוחניות, תקבל חיות וכוח ממזון חומרי?

התשובה: מכיוון שכל דבר נברא מתקיים בכוח הציווי והדיבור של השם יתברך בעת הבריאה("בדבר השם שמים נעשו", "בעשרה מאמרות נברא העולם"), הכוח של אותו דיבור אלוקי נתון בתוך המאכל עצמו והוא מזון הנשמה. כשאדם מישראל נוטל בימינו פרי מהמקרר ומברך בשם ומלכות ובכוונה: "ברוך את השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ"- מתעוררים הכוחות הרוחניים הטמונים בפרי מרגע בריאתו וזהו הכוח שנותן חיות ואנרגיה רוחנית לנשמת האדם.