צוקרברג מהמר על העתיד: "זה יגיע למיליארדים בתוך חמש שנים"

מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, מציב יעד שאפתני במיוחד לעתיד הבינה המלאכותית: בתוך חמש שנים בלבד, לדבריו, מיליארדי בני אדם ישתמשו בסוכני AI אישיים שיפעלו עבורם באופן רציף וינהלו היבטים שונים בחייהם.

בשיחת המשקיעים לרגל פרסום הדוחות לרבעון השני של 2026, תיאר צוקרברג את הסוכנים ככאלה שיבינו את מטרות המשתמשים ויפעלו להשגתן - החל מניהול פיננסי ובריאותי ועד מערכות יחסים ומשימות יומיומיות. לדבריו, מדובר ב"אבן היסוד לגל המוצרים וההכנסות הבא של מטא".

בשלב זה, רוב סוכני ה-AI הקיימים מיועדים למפתחים ודורשים ידע טכני. צוקרברג מדגיש כי האתגר הבא הוא להפוך אותם למוצר צרכני פשוט ונגיש. "כדי שסוכן אישי יהיה מוצלח באמת, הוא צריך לעבוד מיד - בלי מורכבות, ועם חוויית שימוש שמתאימה למיליארדי אנשים", אמר.

מטא רואה ב-WhatsApp פלטפורמה מרכזית להפצת הסוכנים הללו, כאשר כבר היום מדובר בערוץ המרכזי לאינטראקציה עם Meta AI. החברה מעריכה כי בעתיד, שירותי המסרים שלה יהפכו למוקד ניהול של מספר סוכנים במקביל.

במקביל, החברה מרחיבה את פעילותה גם בזירה העסקית. יותר ממיליון עסקים כבר משתמשים בסוכני AI דרך WhatsApp ו-Messenger מדי שבוע, ובמטא מתכננים להפוך זאת לשירות "עסק בקופסה" - מערכת שתאפשר להקים ולנהל עסק שלם על גבי הפלטפורמות שלה, עם מודל תמחור מבוסס ביצועים.

עם זאת, ההימור הזה מגיע עם תג מחיר כבד. תזרים המזומנים החופשי של מטא צנח ב-91% לעומת השנה שעברה, על רקע השקעות מסיביות בתשתיות AI. החברה עדכנה את תחזית ההשקעות ל-2026 ללפחות 130 מיליארד דולר, ואף הכריזה על מיזם דאטה סנטר חדש בהיקף של 14 מיליארד דולר בשיתוף בלאקרוק.

גם חטיבת Reality Labs ממשיכה להסב הפסדים כבדים, עם הפסד תפעולי של 4.6 מיליארד דולר ברבעון האחרון, וסך הפסדים מצטברים של יותר מ-80 מיליארד דולר מאז 2021. מניית מטא הגיבה בירידה של כ-10% לאחר פרסום הדוחות.

למרות זאת, צוקרברג משוכנע בכיוון: "ההימור האישי שלי הוא שמי שישקיע בתחום הזה - יראה מזה תמורה משמעותית לאורך זמן".