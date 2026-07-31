אפל שוברת את המסורת סביב השקת אייפון 18

אפל מתכננת מהלך דרמטי באסטרטגיית ההשקה של האייפון: לראשונה מזה שנים, החברה לא תציג את כל דגמי הסדרה יחד. במקום זאת, דגמי הפרימיום - iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ואולי גם המכשיר המתקפל הראשון שלה - יושקו כבר בספטמבר הקרוב, בעוד הדגמים הסטנדרטיים יידחו לאביב 2027.

מאחורי ההחלטה עומד אתגר הולך וגובר: קו המוצרים של אפל התרחב לשישה דגמים שונים בשנה. לאחר הוספת דגם מתקפל יוקרתי, לצד גרסאות כמו iPhone Air ו-iPhone e, החברה נאלצת להתמודד עם עומס שיווקי ולוגיסטי חסר תקדים. פיצול ההשקה מאפשר לאפל להעניק במה נפרדת לדגמי הדגל, מבלי שהדגמים הזולים יותר יאפילו או יידחקו לשוליים.

במקביל, שרשרת האספקה משחקת תפקיד מרכזי בהחלטה. לפי דיווחים שונים, ספקים של אפל מתמודדים עם אתגרים בייצור ובהפצה, והפיצול נועד להקל על הלחץ ולאפשר השקה חלקה יותר של המכשירים המורכבים ביותר - בראשם הדגמים המתקדמים והמתקפל.

אחת השאלות המסקרנות ביותר נוגעת למודם הסלולרי החדש של אפל. החברה מנסה כבר שנים להיפרד מתלותה בקוואלקום, וכעת נראה כי שבב ה-C2 החדש עשוי להופיע לראשונה בדגמי ה-Pro. אם הדיווחים נכונים, ייתכן שאפל תשלב את המודם שלה גם בדגמים בארה"ב - שינוי משמעותי שעשוי לפגוע בהכנסות קוואלקום ולהעניק לאפל שליטה עמוקה יותר בחומרה שלה.

הקלף הפרוע בהשקה הוא האייפון המתקפל, שצפוי להיקרא iPhone Ultra. לפי ההדלפות, מדובר במכשיר בסגנון “ספר” עם מסך חיצוני של כ-5.5 אינץ’ ומסך פנימי של עד 7.8 אינץ’. המחיר צפוי להתחיל מעל 2,000 דולר, מה שממקם אותו כמוצר פרימיום אקסקלוסיבי במיוחד. למרות חששות לגבי עיכובים בייצור, ההערכות הן שהמכשיר עדיין בדרך להשקה בסתיו.

המהלך של אפל מסמן שינוי תפיסתי רחב יותר: מעבר מהשקה חד-פעמית לאסטרטגיה דו-שלבית לאורך השנה. כך, החברה לא רק מפזרת סיכונים תפעוליים, אלא גם יוצרת שני רגעי שיא שיווקיים - אחד לדגמי היוקרה והשני לדגמים הנגישים יותר.

אם התוכנית תצליח, ייתכן שאפל תגדיר מחדש את האופן שבו תעשיית הסמארטפונים כולה מתכננת השקות - עם יותר דגש על בידול, תזמון ושליטה מלאה בשרשרת הערך.