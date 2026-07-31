חריגה של 860%: כך הפרויקט באמזון יצא משליטה

אמזון מתמודדת עם תופעה מדאיגה של חריגות תקציב חריפות בפרויקטי בינה מלאכותית, כאשר אחד המקרים הקיצוניים הגיע לחריגה של כ-860% מהתקציב המקורי - כך על פי דיווח שפורסם ב"פייננשל טיימס".

המקרה הבולט ביותר כלל פרויקט שהתבסס על מודל Claude של חברת Anthropic, אשר נועד למפות נתוני מחברים למוצרים בפלטפורמת המסחר של אמזון. למרות היקף ההשקעה, הפרויקט מעולם לא הגיע לשלב ההשקה - אך הצליח לצבור עלויות של כ-1.8 מיליון דולר לפני שהבעיה זוהתה, ורק לאחר כחמישה חודשים.

מקרים נוספים שנחשפו כללו חריגה של כ-541 אלף דולר בפרויקט בתחום הבקרה הפיננסית, וכן כ-134 אלף דולר בפרויקט לוגיסטי שנועד לשפר זמני משלוח. לפי עדויות מהנדסים בתוך החברה, מדובר בתופעה רחבה יותר, אותה הגדירו כ"יקרה באופן קטסטרופלי".

הסיבה המרכזית, כך על פי הדיווחים, נעוצה באופי השונה של מערכות בינה מלאכותית לעומת תוכנה מסורתית. בעוד שטעות קוד רגילה לרוב אינה כרוכה בעלות משמעותית, שימוש לא יעיל במודלים גנרטיביים - כמו קריאות API חוזרות או לולאות חישוב מיותרות - עלול לייצר עלויות חישוב גבוהות במיוחד בתוך זמן קצר.

אמזון מצידה טוענת כי מדובר במספר מצומצם של צוותים וכי המקרים אינם משקפים את פעילות ה-AI הכוללת של החברה. עם זאת, בעקבות האירועים הוחלט להחמיר את מנגנוני הפיקוח והבקרה התקציבית, במיוחד לאור השקעות העתק של החברה בתחום הבינה המלאכותית.

הפרשה מדגישה מגמה רחבה יותר בתעשיית הטכנולוגיה: ארגונים רבים ממהרים להטמיע פתרונות AI מתקדמים, אך מתקשים לשלוט בעלויות. בהיעדר מנגנוני בקרה מותאמים, טעויות קטנות עלולות להפוך לחשבונות ענק - לעיתים מבלי שמישהו יבחין בכך בזמן.