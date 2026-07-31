משבר מזון מתקרב? התופעה שמטלטלת את היבולים בעולם

תופעת אל ניניו, שמתחזקת במהירות ועשויה להפוך לאחת החזקות שנרשמו אי פעם, כבר מתחילה להשפיע על שוקי המזון הגלובליים - ומעוררת חשש לעליות מחירים חדות ולפגיעה באיכות היבולים. לפי הערכות עדכניות, ישנו סיכוי של כ-77% שמדובר באירוע שובר שיאים, עם השלכות שעשויות להימשך שנים קדימה.

אחד המוקדים המרכזיים לדאגה הוא פרו, יצואנית האוכמניות הגדולה בעולם. עונת הקטיף הקריטית צפויה להתנגש עם גשמים כבדים בצפון המדינה - אזור הגידול המרכזי - מה שעלול לפגוע בהיקף הייצור ובאיכות הפרי. לפי דוחות בענף, גם גידולים נוספים כמו ענבים, דובדבנים ופירות גלעין עלולים להיפגע בעונת 2026–2027, בעיקר בשל שיבושים בתזמון ובשרשרת האספקה.

במקביל, בברזיל - יצרנית הקפה הגדולה בעולם - כבר נרשמות השפעות חריגות. גשמים בעיצומה של עונת הקטיף, תקופה שבדרך כלל יבשה, גרמו לעיכובים בעבודה בשדות ואף פגעו בתהליך ייבוש הפולים. בנוסף, נרשמה פריחה מוקדמת מהרגיל, תופעה שעלולה לפגוע במחזורי היבול העתידיים. מומחים מזהירים כי הלחות הגבוהה מגבירה את הסיכון למחלות פטרייתיות וחיידקיות, כאשר תנאי השטח מקשים על טיפול מונע.

ההשפעות אינן מוגבלות לחקלאות בלבד. לפי הערכות, הנזקים הכלכליים הגלובליים של אל ניניו עשויים להגיע לעד 10 טריליון דולר עד שנת 2032. כבר כעת, מדינות כמו הפיליפינים מתמודדות עם לחצים אינפלציוניים גוברים, כאשר שילוב של תנאי אקלים קיצוניים, מתחים גיאופוליטיים ועליות בשכר העבודה צפוי לדחוף את האינפלציה מעל ל-7% בטווח הקרוב.

הבנקים המרכזיים, מצדם, עשויים להידרש להמשך העלאות ריבית כדי להתמודד עם הלחצים - מה שעלול להאט את הצמיחה הכלכלית. בתוך כך, שוקי הסחורות והמשקיעים עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, כאשר כל שינוי בתנאי האקלים מתורגם כמעט מיד לתנודתיות במחירים.