דיווח: נתניהו וטראמפ דנו בצעד חריג להגברת הלחץ על איראן

פסגת נתניהו-טראמפ ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ. )

ארה"ב וישראל דנות באפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן - כך דווח היום (שישי) בעיתון ה"טלגרף" הבריטי. מדובר בצעד שנשקל כדי להגביר את הלחץ הכלכלי על משטר האייתוללות. לפי הדיווח, נושא המצור היבשתי עלה בשיחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן ביום שלישי האחרון, כאחת מכמה אפשרויות שהשניים שוקלים כדי להגביר את הצעדים נגד איראן "באמצעים קינטיים ולא קינטיים".

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בכיר ישראלי אמר ל"טלגרף": "מה יקרה אם פשוט תחסמו את היבשה? נניח שאיראן לא תוכל להכניס כלום ולא תוכל להוציא כלום. אז הכל יכול לקרות". סת' מקפרלנד, קצין במילואים בצבא האמריקני, הוסיף כי"אם איראן לא תוכל לקיים מסחר, מבודדים אותם כלכלית. הטלת מצור ייבשתי יהיה כמעט בלתי אפשרי, אבל זו הדרך להכניע אותם".

כדי להטיל את המצור היבשתי, ארה"ב וישראל יידרשו להפעיל לחץ על המדינות השכנות של איראן. המדינות הללו - עיראק, טורקיה, ארמניה, אזרבייג'ן, טורקמניסטן, אפגניסטן ופקיסטן - יצטרכו להדק או לסגור את הגבולות עם הרפובליקה האיסלאמית, ולהגביל מעבר של סחורות לתוך איראן.