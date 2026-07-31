מול אלפים: הכבוד המיוחד שהוענק לחירט וילדרס

יוסי דגן מעניק אזרחות של כבוד לחירט וילדרס ( צילום: מועצה אזורית שומרון )

במהלך ביקורו הנוכחי בישראל, העניק ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן למועמד לראשות ממשלת הולנד, חירט וילדרס, אזרחות כבוד של השומרון. הטקס נערך בפתיחת פסטיבל עלמא התשיעי באמפי רבבה, לעיני אלפי תושבים ומשתתפים.

האזרחות הוענקה לווילדרס כאות הוקרה על תמיכתו רבת השנים במדינת ישראל ובהתיישבות ביהודה ושומרון. לפני הענקת האות נשאו דגן ווילדרס דברים בפני הקהל והתייחסו לקשר ביניהם ולאתגרים המשותפים לישראל ולאירופה. דגן אמר לווילדרס: "יש לנו אתגרים משותפים, ויש לנו מלחמה משותפת, למען עתיד אירופה וישראל. לך, חירט וילדרס, אורח מיוחד, אני רוצה לומר כמה כולנו, אני ותושבי השומרון, החלוצים, מעריכים אותך. חבר אמת שעומד לצידנו בכל יום ובכל שעה. על כן אני נרגש להעניק לך אזרחות כבוד של השומרון". וילדרס הודה לדגן על המחווה ואמר: "נפלא לחזור לישראל, ואני כל כך שמח להיות כאן בחברת ידידיי הקרובים מהשומרון. תודה שהזמנתם אותי. אני אוהב את ארץ היהודים ומרגיש מאוד בבית בישראל".

בהמשך התייחס וילדרס ישירות לאזרחות הכבוד שקיבל: "תודה לך על שהענקת לי היום אזרחות כבוד של השומרון. אני חש בכך כבוד עצום. לחבל הארץ הזה יש מקום מיוחד בליבי, וההערכה שלי אליכם רק מתחזקת בכל ביקור כאן".

וילדרס הוסיף מסר לתושבים: "מה שאתם עושים כאן הוא נס. אתם מחליפים פחד בחיים. ואני אומר לכם, אינכם לבד. אנשים טובים מכל רחבי העולם תומכים בכם ותומכים בישראל".

במהלך ביקורו בישראל נפגש וילדרס עם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער ושר הבינוי והשיכון חיים כץ. בפגישות נידונו המצב הביטחוני בזירות השונות, המאבק בטרור והדרכים לחיזוק הקשרים בין המדינות.

לצד הפגישות המדיניות, סייר וילדרס עם דגן ברחבי השומרון. השניים ביקרו בשא־נור ובשומרון העתיקה, ובהמשך הגיע וילדרס לחוות גלעד, שם ניחם את משפחתו של בניהו מלט הי"ד.