איזנקוט על ההסכם עם חמאס: "ייבחן רק במבחן השגת מטרות המלחמה"

גדי איזנקוט ( אוליביה פיטוסי / פלאש90 )

יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, התייחס היום (שישי) להסכם עם חמאס על פירוזו מנשק, כשבדבריו מתח ביקורת על כך שראש הממשלה בנימין נתניהו לא הציג לציבור את פרטי ההסכם - ותהה האם ישראל שותפה להחלטה או שהיא נכפתה עליה.

"כל הסכם ייבחן אך ורק במבחן השגת מטרות המלחמה - השמדת הכוח הצבאי-שלטוני של חמאס או פירוקו" אמר איזנקוט. "כל דבר פחות מזה הוא כשלון מוחלט". לדבריו, "העובדה שראש הממשלה בוחר שלא להציג לציבור הישראלי את ההסכם, מעלה סימני שאלה גדולים באם ישראל שותפה לו או ששוב נכפה על ישראל הסכם ללא מעורבותה". "כמעט שלוש שנים חלפו מבוקר השבעה באוקטובר וחמאס חידש את כוחו עם מספר מחבלים בדומה לערב השישה באוקטובר" סיכם. "למעט החזרת החטופים - מטרות המלחמה לא הושגו, חרף ההישגים הצבאיים שצה׳׳ל השיג והמחירים הכבדים ששולמו. ממחדל השבעה באוקטובר, קבינט העיוורון לא יוכל לברוח לעולם".

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כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה כי מועצת השלום הגיעה להסכם לפירוקו של חמאס מנשק - כשלטענתו, כוחות צה"ל ייסוגו מרצועת עזה עם השלמת המהלך. "ההסכם שהושג הוא צעד קריטי לעבר עתיד שבו ממשלה פלסטינית תמשול בעזה" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "הממשלה הזו תעבוד צמוד עם חברי מועצת השלום כדי לסייע לפלסטינים. במקביל, לישראל יהיה את הביטחון שמגיע לה, כשעזה לא תשמש יותר בסיס למתקפות טרור נגדה".

לטענת טראמפ, "מדובר באבן דרך משמעותית בהטמעת תוכנית 20 הנקודות. ההסכם יבוצע בזהירות ובשלבים, וככל שמהלך הפירוז יושלם - הכוחות הישראליים ייסוגו וכוח הייצוב הבינלאומי (ISF) יעבוד עם משטרה פלסטינית חדשה שתיקח אחריות על שמירת ביטחונם של האזרחים והשכנים".

"לפני שנה השתוללה מלחמה אלימה, שרר משבר הומניטרי וחטופים הוחזקו בשבי ברוטלי. אנחנו עשינו התקדמות היסטורית, אבל יש עוד הרבה עבודה לעשות" סיכם טראמפ, כשהוא מודה למתווכות - מצרים, קטאר, וטורקיה. "האיום שיצא מעזה ב-7 באוקטובר - לא ייבנה מחדש!".