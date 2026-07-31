עימות חריג: ישראלים נכנסו לשכם והשחיתו בית קברות, אבנים יודו לעברם

אירוע חריג: מספר אזרחים ישראלים נכנסו מוקדם יותר היום (שישי) לפאתי העיר שכם שבחטיבת שומרון, כשפלסטינים ששהו באיזור יידו אבנים לעברם. עוד דווח כי אזרח ישראלי ביצע ירי לאוויר, ללא נפגעים.

כמו כן, התקבל דיווח על מספר אזרחים ישראלים שהשחיתו בית קברות. כוחות צה״ל שנערכו מראש במרחב להגעת הישראלים, קפצו לפיזור ההתקהלות ופעלו להוציא את האזרחים מהאיזור. כלל האזרחים יצאו ממרחב העיר שכם.

בהמשך דווח כי יודו אבנים לעבר כוחות צה״ל שפעלו במרחב. בצה"ל אמרו כי הכוח הגיב בנוהל מעצר חשוד אשר כלל ירי לעבר מסית מרכזי.

"כוחות צה״ל ערוכים ופרוסים במרחבים השונים בגזרה על מנת למנוע אירועי חיכוך נוספים" נמסר. "צה"ל מדגיש כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים ומהווה עבירה על החוק".