דריכות שיא במזרח התיכון: המעצמה נערכת לפלוש קרקעית

הסלמה דרמטית נוספת במזרח התיכון? סעודיה נערכת לפתוח במערכה צבאית נרחבת נגד המורדים החות'ים בתימן, אשר תכלול מהלכים משולבים מהים ומהיבשה. כך מדווח הבוקר (שישי) העיתון הבריטי "הגרדיאן", בהתבסס על גורמים תימניים.

על פי הדיווח, המניע המרכזי של ריאד ליציאה למבצע הנרחב הוא רצונה לבלום את המצור שהטילו החות'ים על נתיבי השיט בדרום ים סוף, המשמשים עורק תחבורה קריטי לשינוע נפט וסחורות.

כחלק מההכנות למערכה, נרשמה בימים האחרונים תנועה של כוחות צבא סעודיים שנסוגו מאזורים במזרח תימן. הלוחמים רוכזו מחדש ונערכים לאפשרות של פריצה קרקעית אל תוך מחוז אל-בידא שבמרכז-דרום המדינה – תא שטח אסטרטגי שנפל לידי המורדים החות'ים בשנים 2020–2021.