המכה שמחכה לכם בתלוש המשכורת הקרוב

עובדים רבים במשק הממתינים לתלוש השכר של חודש יולי המשולם בתחילת אוגוסט, צפויים לגלות אכזבה. למרות הציפיות לשיפור מסוים בהכנסה הפנויה בתקופה זו של השנה, שורה של גורמים מביאה לכך שההשתכרות בפועל אינה מספקת בשורה אמיתית לנאבקים ביוקר המחיה.

דמי הבראה ללא בשורה ומדרגות מס מוגבלות

אחד הגורמים המרכזיים לאכזבה נוגע לרכיב דמי ההבראה במגזר הפרטי. בשונה מהציפיות שרווחו בקרב שכירים רבים לראות התאמה או תוספת משמעותית בסכום, התשלום נותר ללא השינוי המיוחל לו ייחלו העובדים.

במקביל, גם עדכוני המס אינם מספקים מענה לרחוב הישראלי. השינוי במדרגות המס שנכנס לתוקפו מוקדם יותר השנה מיועד להטיב בעיקר עם משתכרי השכר הגבוה – אלו המרוויחים מעל 16,150 שקלים ברוטו בחודש. מכיוון שרוב השכירים בישראל משתכרים סכומים נמוכים מכך, הנטו שלהם נותר כמעט ללא שינוי ולא מורגשת הקלה של ממש.

יוקר המחיה מקזז את הנטו

אם לא די בכך, התוספות הקטנות שחלק מהעובדים כן רואים בתלוש נשחקות מיד. גל עליות המחירים הכללי במשק, לצד התייקרות נוספת ומשמעותית במחירי הדלק בתחילת אוגוסט, מקזז לחלוטין כל תוספת קטנה שנכנסה לחשבון הבנק ומותיר את העובדים ללא אוויר לנשימה.