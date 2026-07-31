ישר לחשבון: ביטוח לאומי מחלק מענק של 1200 שקלים

שנת הלימודים תשפ"ז כבר בפתחה, ובמוסד לביטוח לאומי נערכים לחלק את מענק הלימודים השנתי המיועד לסייע למשפחות ברכישת ציוד, ספרי לימוד וציוד היקפי לקראת העלייה לכיתות.

השנה יעמוד סכום הסיוע על 1,204 שקלים עבור כל ילד העונה להגדרות הזכאות. המענק מתוכנן להיכנס ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים ב-11 באוגוסט 2026, ללא צורך בפעולה אקטיבית מצידם של מרבית הנהנים.

מי זכאי לקבל את המענק?

קבלת הסיוע מותנית בעמידה בקריטריונים של גיל ומצב משפחתי:

טווח גילאי הילדים: המענק מיועד לילדים שנולדו החל מ-1 בינואר 2009 ועד 31 בדצמבר 2020. במקרים פרטניים של תלמידים הלומדים בכיתה א' או בכיתה י"ב ואינם בטווח הגילאים המוגדר, ניתן לקבל את המענק בכפוף להצגת אישור לימודים רשמי.המצב המשפחתי: הזכאות ניתנת להורים עצמאיים (משפחות חד-הוריות), וכן למשפחות ברוכות ילדים (4 ילדים ומעלה) המקבלות מקביל קצבאות קיום מהביטוח הלאומי, כגון הבטחת הכנסה, מזונות, נכות כללית או קצבת שאירים.

איך מקבלים את הכסף?

בשורה משמחת עבור רוב הציבור הזכאי: התשלום מועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק אליו משולמת קצבת הילדים השוטפת, ואין צורך במילוי טפסים או בהגשת בקשות מיוחדות.

עם זאת, במקרים מיוחדים – כגון פיצול תיקים בביטוח הלאומי או עבור ילדים החורגים מטווח הגילאים המוגדר ונדרשים בהמצאת אישור לימודים – מומלץ להיכנס לאתר הבוט הממשלתי של הביטוח הלאומי כדי לבדוק זכאות או להעלות את המסמכים הנדרשים.