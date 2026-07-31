כדורגלן העבר הלך לעולמו בגיל 66

עולם הכדורגל העולמי מתעטף באבל: פרנקו בארזי, מהסמלים הגדולים והמפוארים ביותר של הכדורגל האיטלקי בכל הזמנים ומי שהנהיג כקפטן את מילאן ואת הנבחרת הלאומית, הלך לעולמו בגיל 66 לאחר שהתמודד עם מחלה קשה.

מותו של שחקן ההגנה הציף גל של עצב כבד בקרב חובבי הענף ברחבי העולם. בעקבות הבשורה המרה, החלו המוני אוהדים להגיע לאצטדיון הסן סירו כדי לחלוק מחווה אחרונה למי שהפך לאגדה חיה במדי הרוסונרי.

במועדון הפאר האיטלקי מילאן יצאו בהודעת פרידה מרגשת והספידו את הקפטן ההיסטורי: "ההיסטוריה של מילאן בוכה על לכתו של פרנקו בארזי. הדוגמה האישית שלו והחותם שהותיר ילוו את המועדון לנצח".