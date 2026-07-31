פאניקה במפלגת הדמוקרטים: "נרד למספר חד ספרתי של מנדטים"

מפלגת 'הדמוקרטים' ניצבת בפני סערה פנימית חריפה, שנחשפה בחדשות 12 על ידי הפרשן עמית סגל, בעקבות דברים מעוררי מחלוקת שפרסם מועמד הרשימה במקום ה-9, משה רדמן.

ברקע הפיגוע הקטלני בשומרון שבו נרצחו שני ישראלים, עורר רדמן תרעומת נרחבת כשהביע תנחומים לצד אבלם של הקורבנות גם למשפחתו של המחבל, לצד מתקפה ישירה נגד מפעל ההתיישבות והתושבים.

המהלך גרר גל גינויים חריף, אך הרקע הלוהט באמת נרשם בתוך חדרי הסיעה. במהלך דיון פנימי שנערך תחת מעטה סודיות, התלקח עימות יצרי במיוחד בין חברי הרשימה.

"הפריימריז נגמרו, אתה פוגע בקמפיין"

חברי הכנסת והמועמדים השונים הטיחו ברדמן האשמות נוקבות והאשימו אותו בגרימת נזק תדמיתי כבד לרשימה. עמרי רונן, המדורג במקום ה-7, דרש ממנו בטון תקיף לקבל את מרות הקמפיין ולהפסיק לפעול על דעת עצמו, תוך שהוא מזכיר לו כי תקופת הפריימריז הסתיימה ועליו לפעול בתיאום עם צוות ההסברה.

את הטונים הגבוהים ביותר רשמה חברת הכנסת נעמה לזימי, שזעקה במהלך הדיון והזהירה מפני השלכות הרסניות בקלפי. לזימי הבהירה כי קו קיצוני כזה עלול לדרדר את המפלגה ולגרום לה לרדת למספר מנדטים חד-ספרתי בלבד.

יושב ראש המפלגה, יאיר גולן, ניסה להרגיע את הרוחות ולקחת אחריות על התנהלות הסיעה סביב האירוע. גולן הודה בפני הנוכחים כי המפלגה שגתה בדרך שבה בחרה להגיב ולהתמודד עם ההשלכות ההסברתיות של האירוע, מתוך ניסיון לבלום את המשבר הפנימי הגובר.