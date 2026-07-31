שירה שפירא: "נשב עם מנסור עבאס בתנאי אחד"

על רקע הספקולציות הפוליטיות סביב הרכב הממשלה הבאה, שירה שפירא - אמו של ענר שפירא ז"ל - מבהירה את קווי היסוד של סיעתה 'בית ציוני' בראשות יועז הנדל וחילי טרופר, ומציבה רף ברור להקמת הקואליציה העתידית, תוך הימנעות מפסילה פרסונלית של דמויות בקצוות הפוליטיים.

בראיון ל'ישראל היום' נשאלה שפירא האם איתמר בן גביר ועוצמה יהודית או יאיר גולן ומפלגת הדמוקרטים מהווים פרטנרים לגיטימיים לישיבה משותפת. בתגובה הדגישה כי המיקוד אינו בחרמות אישיים אלא בעקרונות ליבה, וציינה כי השאיפה היא לעשות הכל כדי להקים ממשלה ציונית רחבה תוך התמקדות בערכים של המפלגה עצמה.

כשנשאלה האם אותם גורמים מייצגים עקרונות המאפשרים שיתוף פעולה, הבהירה שפירא כי הרצון הוא לשבת עם מפלגות ציוניות סביב נושאים של שירות לכולם, שותפות, אחריות, כבוד החוק וציות לו. לדבריה, כל מי שיצמד לערכים הללו יכול להיות שותף קואליציוני. היא הוסיפה כי המטרות אינן כוללות קואליציה במתכונת הנוכחית, אלא כזו שתעמוד לצדם של המשרתים ומשרתי המילואים.

בהתייחסות לאפשרות שילובה של מפלגת רע"ם בממשלה העתידית, הבהירה שפירא כי רע"ם אינה יכולה להיות חלק מממשלה ציונית רחבה מאחר אינה עומדת בערכים הללו. היא הדגישה כי הדרישה תהיה להקים ממשלה שנשענת על 61 אצבעות ציוניות בלבד. עם זאת, ציינה כי גורמים שאינם ציוניים אך מקבלים את קווי היסוד של הממשלה יוכלו להצטרף אליה, אך בשום אופן לא בתור לשון המאזניים.