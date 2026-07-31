סקר מנדטים: איזנקוט מאבד קלף חשוב; נתניהו מתחזק

סקר מנדטים חדש של עיתון 'מעריב', שנערך על ידי 'לזר מחקרים' בראשות ד"ר מנחם לזר בשיתוף Panel4ALL, מציג השבוע התאוששות קלה למפלגת השלטון, לצד שינויים פנימיים בתוך גוש השינוי.

הסקר נערך על רקע ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בוושינגטון ופגישתו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כמו גם לנוכח הקמפיין של הליכוד נגד מפלגת הדמוקרטים בעקבות הפריימריז שקיימו. בתרחיש זה, הליכוד מתחזקת השבוע ב-2 מנדטים ועולה ל-22 מושבים.

למרות התחזקות הליכוד, גוש הקואליציה אינו מצליח לייצר מומנטום משמעותי ונותר על 49 מנדטים בלבד. מנגד, גם לגוש השינוי אין השבוע רוב אוטומטי של 61 מנדטים והוא עומד על 57 מנדטים. מי שמסתמנת כגורם המכריע ששובר את השוויון היא מפלגת הבית הציוני בראשות חילי טרופר ויועז הנדל, שעוברת השבוע את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים, כאלה שעשויים להעניק לגוש השינוי את הרוב הנדרש.

בגזרת האופוזיציה הציונית נרשמת היחלשות קלה של סיעות ביחד והדמוקרטים, שמאבדות 2 מנדטים כל אחת. מנגד, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר במפה עם 23 מנדטים.

בחלוקת המנדטים המלאה, אחרי ישר! והליכוד ניצבת מפלגת ביחד עם 15 מנדטים, וישראל ביתנו שומרת על כוחה עם 10 מנדטים. הדמוקרטים מקבלת 9 מנדטים, יהדות התורה עומדת על 8, בעוד עוצמה יהודית וש"ס משיגות 7 מנדטים כל אחת. את תחתית המפה סוגרות חד"ש-תע"ל, רע"ם והציונות הדתית עם 5 מנדטים לכל אחת, לצד הבית הציוני שעוברת עם 4 מנדטים. מנגד, בל"ד עם 1.8% וכחול לבן עם 1.2% נותרו מתחת לאחוז החסימה.

בסיכום הגושים, האופוזיציה הציונית עומדת על 56 עד 57 מנדטים, הקואליציה על 49 מנדטים בלבד, והמפלגות הערביות שומרות על כוחן עם 10 מנדטים.