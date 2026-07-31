פאנליסטית ערוץ 14 מצטרפת לליברמן

מור דקל, מי שהייתה מזוהה בשנים האחרונות כפרשנית קבועה בפאנלים של ערוץ 14, הודיעה היום (חמישי) על הצטרפותה למפלגת "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן.

צעד זה של דקל נחשב למפתיע במיוחד, שכן היא בוחרת להצטרף למפלגה הממוקמת בלב גוש האופוזיציה לצד דמויות כמו גדי איזנקוט ויאיר גולן, בעוד שעד כה זוהתה בעיקר עם האגף הימני בתקשורת. מומחית לגיל הרך ויועצת פוליטית דקל מביאה עמה ניסיון עשיר בתחומי החברה והחינוך: בעבר כיהנה כיו"ר הסניף הישראלי של הארגון העולמי לגיל הרך, עמדה בראש עמותה העוסקת בתחום ושימשה כיועצת ראש עיריית פתח תקווה לענייני הגיל הרך. בנוסף, היא בוגרת תוכניות המנהיגות היוקרתיות "כרם" ו"עת לחנוך" של מכון מנדל, ומשמשת בשנים האחרונות כפרשנית מוערכת בנושאי חברה, חינוך ומדיניות ציבורית. "מאמינה בליברמן לראשות הממשלה" עם הודעת הצטרפותה למפלגה, מסרה מור דקל: "מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים ביטחוניים, כלכליים וחברתיים חסרי תקדים. כדי להתמודד איתם נדרש מנהיג חזק ומנוסה שיודע להכריע ולקבל החלטות". עוד הוסיפה: "אני תומכת באביגדור ליברמן לראשות הממשלה משום שאני מאמינה שהוא מביא איתו ניסיון, אחריות, נחישות ויכולת ביצוע".