700 טון חומר נפץ: צה"ל השמיד את המנהרות בבופור

כוח צה"ל בבופור ( דובר צה"ל )

הפיצוץ האדיר בצפון. צה"ל השמיד כעת את מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון, תשתית תת-קרקעית שהייתה חלק מרכזי מתוכנית הפלישה של ארגון הטרור חיזבאללה ליישובי הגליל.

בהודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון נאמר כי המנהרות פוצצו באמצעות כ-700 טונות של חומר נפץ, במסגרת הפעילות השיטתית של צה"ל להשמדת כלל תשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון. קודם לכן הודיעו לתושבי קו העימות לפתוח את החלונות מחשש כי הם יתנפצו מעוצמת הפיצוץ.

"הפעולה העוצמתית בוצעה בעת הזו בעקבות ההפרה הבוטה אתמול של הסכם הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה.

מדינת ישראל לא תקבל כל הפרה של הסכם הפסקת האש. על כל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחות צה"ל או באזרחי ישראל תבוא תגובה קשה, עוצמתית, שתגבה מארגון הטרור מחיר כבד.

צה"ל יישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון וימשיך להשמיד כל תשתית טרור כדי למנוע כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו", נאמר בהודעה המשותפת.

תוואי המנהרה (אילוסטרציה) ( דובר צה"ל )

דובר צה"ל עדכן: "רשת התשתיות שימשה כמתחם פיקוד מרכזי, ממנו ניהלו את הלחימה והכווינו את האש נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. מדובר ברשת תשתיות אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, הבנויה ממספר מפלסים, והיוותה מפקדת טרור מרכזית של יחידת 'באדר' בדרום לבנון, שמומנה ותוכננה על-ידי משטר הטרור האיראני.

קיומה של התשתית היוותה איום על תושבי הצפון ועל כוחותינו, שכן היא הוקמה במרחק של כ-6 קילומטרים ממטולה ומאבצע הגליל, וממנה שוגרו עשרות כלי טיס בלתי מאוישים, רחפני נפץ וטילי נ"ט. הלילה צה"ל השמיד חלק ניכר מרשת המנהרות התת-קרקעיות במרחב.

לאורך השבועות האחרונים, כוחות צה"ל השלימו את אחיזתם במרחב רכס הבופור, תוך שליטה וטיהור התשתיות התת-קרקעיות והכנתן להשמדה".