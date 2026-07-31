מאפס ל-200: הפרויקט שהחזיר את החיה הנדירה אל הטבע

לפני 19 שנה החל באזור הביצות איברה שבצפון-מזרח ארגנטינה אחד ממיזמי שיקום הטבע השאפתניים בעולם: ניסיון להחזיר לטבע את דוב הנמלים הענק, לאחר שנעלם מהאזור בעקבות ציד, שריפות והרס מתמשך של בתי הגידול.

הפרויקט, שהושק בשנת 2007 על ידי קרן Rewilding Argentina, נחשב באותה תקופה לניסיון הראשון בעולם להשיב אוכלוסייה של דובי נמלים ענקיים לאזור שממנו נכחדו לחלוטין. נקודת הפתיחה הייתה עגומה במיוחד: באזור לא נותר אפילו פרט אחד. כיום, על פי ההערכות, חיים בו כ-200 דובי נמלים בטבע.

במהלך שנות הפעילות חולצו ושוקמו 110 דובי נמלים ענקיים. חלקם התייתמו, אחרים נפגעו משריפות או נמצאו לאחר שהתקרבו ליישובים ולכבישים. לאחר תקופת טיפול והסתגלות הם שוחררו בהדרגה בשטחי הביצות והמרעה של איברה.

ההצלחה המשמעותית ביותר אינה רק הישרדותם של בעלי החיים ששוחררו, אלא העובדה שרבים מהם התרבו. בשטח כבר חיים כמה דורות של דובי נמלים שנולדו וגדלו בטבע, ללא תלות בבני אדם. לדברי אנשי הקרן, הדבר מעיד שהאוכלוסייה מסוגלת להתקיים ולהמשיך לצמוח באופן עצמאי.

סימן נוסף להצלחת הפרויקט הגיע בשנים האחרונות מברזיל. מצלמות מעקב תיעדו דוב נמלים ענק במדינת ריו גראנדה דו סול, באזור שבו המין לא נראה במשך יותר ממאה שנה. חוקרים מעריכים כי בעל החיים הגיע מאוכלוסיית איברה, לאחר שחצה באופן טבעי את הגבול מארגנטינה. תצפיות נוספות באזור מצביעות על אפשרות שהאוכלוסייה המתאוששת כבר החלה להתפשט לשטחים חדשים.

דוב הנמלים הענק, המכונה באזור "יורומי", הוא אחד היונקים הבולטים בדרום אמריקה. הוא מצויד בחרטום מוארך ובלשון ארוכה במיוחד, ומסוגל לאכול עשרות אלפי נמלים וטרמיטים ביום. למרות גודלו, הוא פגיע מאוד לאובדן שטחי מחיה, לשריפות, לציד ולתאונות דרכים.

אנשי Rewilding Argentina אומרים כי השיטות שפותחו במהלך הפרויקט משמשות כיום בסיס להשבת מינים נוספים לטבע, ובהם יגוארים, איילי הפמפס, לוטרות ענקיות ועופות שנעלמו מחלקים נרחבים באזור.