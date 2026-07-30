למבורגיני על סטרואידים: גרסת שטח אימתנית לרכב העל

הרכב המשודרג ( צילום: Rezvani Motors )

הלמבורגיני המשודרגת ( צילום: Rezvani Motors )

הלמבורגיני המשודרגת ( צילום: Rezvani Motors )

יצרנית הרכב האמריקנית רזבאני חשפה את ה-Dune, גרסת שטח קיצונית המבוססת על למבורגיני הורקאן. המכונית החדשה ממשיכה את הקו המזוהה עם החברה מקליפורניה, המתמחה בכלי רכב בעלי עיצוב אגרסיבי, ביצועים גבוהים ומראה שנלקח כמעט מעולם הרכב הצבאי.

למבורגיני עצמה כבר הציעה בעבר גרסת שטח להורקאן, הסטרטו, אך רזבאני החליטה ללכת רחוק הרבה יותר. ה-Dune מוגבהת בכ-4.5 אינץ', שהם כ-11.4 ס"מ, בהשוואה להורקאן הרגילה. יחד עם צמיגי השטח הגדולים, גובהה הכולל גדל בכ-15 ס"מ, ומרווח הגחון מגיע לכ-28 ס"מ. מדובר בהגבהה משמעותית כמעט פי שלושה מזו שהציעה הסטרטו.

הלמבורגיני המשודרגת ( צילום: Rezvani Motors )

הלמבורגיני המשודרגת ( צילום: Rezvani Motors )

מתחת למרכב נמצאת מערכת מתלים ייעודית, שנועדה להתמודד עם שבילים, חול ושטח משובש. רזבאני הוסיפה גם מיגון לתחתית הרכב, תאורת עזר, רכיבי מרכב מסיבי פחמן ואפילו שנורקל המותקן על הגג. למרות המראה הקיצוני, ברור כי מדובר בעיקר במכונית שנועדה לדיונות ולשבילים מהירים, ולא לזחילה בין סלעים כמו רכב שטח מסורתי. גם מנוע ה-V10 בנפח 5.2 ליטרים של ההורקאן עבר שדרוג משמעותי. רזבאני התקינה בו מגדש-על שפותח בשיתוף חברת VF Engineering, וההספק המרבי עומד כעת על 800 כוחות סוס. מדובר בכ-25 אחוזים יותר מההספק של למבורגיני הורקאן סטרטו.

הלמבורגיני המשודרגת ( צילום: Rezvani Motors )

הלמבורגיני המשודרגת ( צילום: Rezvani Motors )

העיצוב החיצוני כולל בתי גלגלים תפוחים, פגושים מסיביים, פתחי אוורור גדולים וחזית שנראית רחוקה מאוד מהעיצוב האלגנטי של ההורקאן המקורית. תא הנוסעים, לעומת זאת, שומר במידה רבה על המבנה המוכר של למבורגיני, עם התאמות עיצוביות וחומרים בהתאם לבחירת הלקוח.

רזבאני מתכננת לייצר שבע יחידות בלבד מה-Dune. החברה טרם פרסמה את המחיר הרשמי, אך לאור בסיס הלמבורגיני, השינויים המכניים, מרכב סיבי הפחמן והיקף הייצור המצומצם, צפוי המחיר להיות גבוה במיוחד.