אצילי הציל את בית"ר עם 2 שערים מול לרנקה

בית"ר ירושלים ירדה הערב (חמישי) להפסקת המחצית בשוויון 1:1 מול א.א.ק לרנקה, במסגרת הסיבוב השני של הקונפרנס ליג. הצהובים־שחורים נקלעו לפיגור מפנדל, אך עומר אצילי הצליח להחזיר אותם למשחק רגע לפני הירידה לחדרי ההלבשה ובסה"כ בית"ר מובילה 2-1 על הקפריסאים.

לרנקה עלתה ראשונה על לוח התוצאות בדקה ה־26. השופט הצביע על הנקודה הלבנה, וחרבויה מיליצ'ביץ' ניצל את ההזדמנות כדי להכניע את שוער בית"ר ולקבוע 0:1 לזכות הקבוצה הקפריסאית.

בדקה ה־41 ספג אלמוג כהן כרטיס צהוב, כשבית"ר המשיכה לחפש את השער שיחזיר אותה להתמודדות. הרגע של הירושלמים הגיע בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, כאשר אצילי סחט פנדל לזכות הקבוצה.

הקשר לקח על עצמו את האחריות, ניגש אל הנקודה הלבנה וכבש בדקה ה־45+2. השער של אצילי קבע 1:1 ושלח את שתי הקבוצות להפסקה בשוויון, לאחר שכל אחת מהן מצאה את הרשת באמצעות בעיטת עונשין.

במחצית השנייה עברה מיותרת של קארבלי על סף הרחבה, איפשרה למיליצב'יץ' להבקיע בבעיטה חופשית נהדרת. סילבה אפילו לא זז. 2:1 ללרנקה ושיוויון בשני המשחקים. במקרה כזה הולכים להארכה ופנדלים.

ואז בא אצילי בדקה ה-86 כשמ-25 מטרים הפציץ לחיבורים. 2:2 שמשמעותו 3:2 בסיכום הכללי וכרטיס לשלב הבא.

במקביל, גם הפועל תל אביב משחקת במסגרת האירופית מול לודוגורץ. האדומים הובילו 0:1 במהלך המחצית הראשונה. לודוגרוץ השוותה.

ו־3:1 בתוצאה המצטברת של שני המשחקים, יתרון משמעותי במאבק על הכרטיס לשלב הבא.