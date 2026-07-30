מכבי תל אביב רחוקה סיבוב אחד מעונה אירופית

מוקדמות הליגה האירופית. מחזיקת גביע המדינה מכבי תל אביב השלימה ניצחון כפול על שריף טירספול המולדבית, הפעם 1:0 קטן משער עצמי.

אחרי שהמשחק הראשון הסתיים בתוצאה 5:0, המשחק היום היה בעיקר לפרוטוקול. הצהובים-כחולים השלימו ניצחון כפול ותרמו חצי נקודה למאזן של ישראל.

בסיבוב הבא תחכה לה המנצחת בין צסקא סופיה (בולגריה) לבין קראבך האזרית, המשחק הראשון בין השתיים הסתיים בתיקו 0.

ניצחון של מכבי תל אביב בסיבוב הבא יעלה אותה לפלייאוף הליגה האירופית והפסד שם יוריד אותה לליגה האזורית. הפסד בסיבוב הבא יוריד אותה לפלייאוף הליגה האזורית וניצחון שם גם יבטיח עונה אירופית בליגה האזורית.

אתמול העפילה הפועל באר שבע לסיבוב השלישי במוקדמות ליגת האלופות, והבטיחה למעשה את העונה האירופית. בסיבוב הבא תחכה דינמו זאגרב הקרואטית. ניצחון יעלה את האדומים לפלייאוף ליגת האלופות ומשם הפסד יוריד אותה לליגה האירופית. הפסד בסיבוב הבא יוריד את האדומים לפלייאוף הליגה האירופית והפסד נוסף לליגה האזורית.

עוד הערב מתמודדת בית"ר ירושלים עם יתרון 1:ם מהמשחק הראשון מול א.א.ק לרנקה והתוצאה במחצית: 1:1. הקפריסאיים עלו ליתרון, אבל עומר אצילי סחט פנדל והבקיע אותו עם הירידה למחצית. כעת 2:1 לבית"ר ועוד מחצית.

הפועל תל אביב עם יתרון 2:0 מתארחת אצל לודוגורץ הבולגרית. בואטנג העלה את האדומים ל-1:0 בדקה ה-16 ונראה כי הדרך לשלב הבא מובטחת.