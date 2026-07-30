יותם זמרי הטיל פצצה: "למה אתה בלי טבעת?"

יותם זמרי מטיל פצצה: "אחרי 17 שנות נישואים, אני ושירן נפרדים". בפודקאסט 'צמד רעים' אותו הוא מגיש עם איתמר פליישמן, התייחס זמרי לשאלה: "מדוע אתה בלי טבעת?".

זמרי הקדים ואמר כי הוא מבקש לפרסם כדי שאנשים לא יחפרו בענייניו. "זכיתי להתחתן עם שירן, וזכיתי באיזה אופן גם להיפרד. אנחנו בטוב כי יש לנו ילדים להמשיך לגדל".