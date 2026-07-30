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ויראלי

יותם זמרי הטיל פצצה: "למה אתה בלי טבעת?"

בפודקאסט 'צמד רעים' עם איתמר פליישמן, חשף שדר גלי ישראל וחבר הפטריוטים פרטים אישיים על מצבו: "כדי שאנשים לא יחפרו בענייני"

20:24
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יותם זמרי (משה שי/פלאש90)

יותם זמרי מטיל פצצה: "אחרי 17 שנות נישואים, אני ושירן נפרדים". בפודקאסט 'צמד רעים' אותו הוא מגיש עם איתמר פליישמן, התייחס זמרי לשאלה: "מדוע אתה בלי טבעת?".

זמרי הקדים ואמר כי הוא מבקש לפרסם כדי שאנשים לא יחפרו בענייניו. "זכיתי להתחתן עם שירן, וזכיתי באיזה אופן גם להיפרד. אנחנו בטוב כי יש לנו ילדים להמשיך לגדל".

ענבר מלכא

במשך השנים הרבה זמרי לספר על אשתו שירן, ד"ר לחקר המוח, אותה הכיר בצבא ולאחר מכן בתל אביב. בתחילת דרכו בפייסבוק, היא זכורה מהפוסטים שלו על חיבתה לקניות בזארה. בינתיים היא השלימה שלושה תארים באוניברסיטת תל אביב והוא הפך מפרסומאי שנון, לאחד המגישים המוכרים בישראל.

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יעק,
לפני 22 דקות

זימרי הכי שנון בארץ וגם פליישמן השאר כמה דרגות מתחת.
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