לפיד הכתיב לערוץ 14 את נוסח ההתנצלות שהוא דורש

ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד (ביחד) דורש התנצלות מחברי הפטריוטים. לאחר שכונה ״יודונאצי״ ו״עוזר לנאצים״.

ראש הממשלה לשעבר לפיד שיגר לפני זמן קצר מכתב התראה לפני תביעה לאנשי ערוץ 14 הבעלים - יצחק מירילשוילי חבר פאנל הפטריוטים - איתמר פליישמן ואורח בתכנית אחרת -דניאל כהן לאחר שנטען בידי פאנליסט הערוץ, איתמר פליישמן, כי לפיד ״עוזר לנאצים״ ובהזדמנות אחרת נטען כי ״לפיד הוא יודונאצי״ בידי כהן.

במכתב מזכיר לפיד באמצעות עורכי דינו כי בהתאם לדין במדינת ישראל - שימוש בביטויים שכאלה הם לשון הרע שלא חוסה תחת הגנה.

בנסיבות אלה, הנכם נדרשים לפרסם התנצלות בתכנית הקרובה של הפטריוטים, בנוסח הבא שיוקרא על-ידי המנחה ינון מגל:

"בתכנית האחרונה איתמר פליישמן כינה את ח"כ יאיר לפיד עוזר לנאצים, ואני לא הסתייגתי מהדברים. אני מתנצל על הדברים. הדברים - אסור היה שייאמרו, בטח שלא כלפי נבחר ציבור שבני משפחתו נרצחו בשואה, גם אם אני חולק על דרכו. אני מבקש את סליחתו של ח"כ לפיד, ואנחנו לא נעשה שימוש בביטויים אלה בתכנית".

במכתב נכתב עוד כי מר פליישמן מצדו נדרש לפרסם התנצלות דומה בתכנית הראשונה שבה ישתתף.

באם ערוץ 14 לא יתנצל, לפיד מאיים תביעה.