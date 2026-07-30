בהמשך לאירוע המשמעתי שהתרחש מוקדם יותר היום (חמישי) בחטיבת גבעתי, הגיעו לבסיס שדה תימן מפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן, ומפקד חטיבת גבעתי, אלוף-משנה נתנאל שמכה. השניים מקיימים כעת שיח עם כלל המפקדים והחיילים בגדוד צבר, במטרה להבין את מלוא ההתרחשות ולטפל באירוע.

כפי שפורסם לראשונה בישראל היום, יותר מ-100 לוחמים ומפקדים מגדוד צבר עזבו היום את בסיס שדה תימן ויצאו לנפקדות, לאחר שמפקד הגדוד שבר לעיניהם את ה"פוגים" - לוחות המתכת עליהם מופיעות הסיסמאות המוראליות של המחלקות והפלוגות. הלוחמים השאירו את הנשקים והציוד הצבאי בבסיס, לקחו את תיקיהם האישיים ונסעו לבתיהם.

החיילים שהובילו יישפטו בפני מח"ט

על פי ההודעה הרשמית, החיילים אשר הובילו את האירוע שהתרחש מוקדם יותר היום יישפטו בפניי מפקד חטיבת גבעתי ויטופלו בהתאם לחומרת מעשיהם. בשיא האירוע היו כ-100 חיילים שעזבו את המסגרת, אולם למעט מחלקה אחת, כלל החיילים כבר שבו לבסיס.

גורם צבאי בכיר מסר מוקדם יותר כי "מדובר באירוע משמעתי חמור שאין לו מקום בצה"ל", אך הבהיר שהוא יטופל בצורה מאוזנת. "כל הלוחמים בגדוד, מהמג"ד ועד אחרון החיילים לחמו במלחמה וסיכנו את חייהם בכל גזרות הלחימה", ציין הגורם. "לצד זאת, כמו באירועי לחימה כך גם באירוע זה, הוא יטופל על ידי המפקדים מתוך אהבה וכבוד לחיילים, ובה בעת תוך הצבת דרישות גבוהות ובלתי מתפשרות".

בחינת התנהלות המפקדים

באשר להתנהלות מפקדי הגדוד, צוין כי מדובר במפקדים שלחמו בכלל הגזרות בשלוש השנים האחרונות והובילו את לוחמיהם באומץ לב. בצה"ל מגבים את ההחלטה לטפל באירועי צעירות ותיקות, אולם האירוע ייתחקר במלואו ובמסגרתו תיבחן גם דרך הטיפול של המפקדים באירוע.

יצוין כי לוחמי חטיבת גבעתי פועלים בימים אלו בדרום לבנון תחת פיקוד אוגדה 91, במסגרת המאמצים להרחבת ההגנה הקדמית בגזרה הצפונית. במהלך הפעילות, איתרו הכוחות עמדות טילי נ"ט ואמצעי לחימה נוספים של ארגון חיזבאללה.

גדוד צבר הוא אחד מגדודי החי"ר המרכזיים בחטיבת גבעתי, ובעבר שימש גם כמסגרת לפלוגת תומר החרדית, שנסגרה לאחרונה בעקבות ירידה משמעותית בגיוס. עדכונים נוספים בהמשך.