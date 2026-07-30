סעודיה יוזמת: ברית עולמית להגנה על נתיבי השיט

משרד ההגנה הסעודי חשף לפני זמן קצר כי אירח ישיבה חריגה של עשרות מדיניות מהאזור ומרחבי העולם, כחלק מיוזמה סעודית להקמת ברית כלל עולמית להבטחת חופש השיט העולמי והגנה על נתיבי סחר קריטיים כמו מצר הורמוז ומצר באב-מנדב בים האדום מהפרעות.

מהרשויות הסעודיות נמסר: "משרד הביטחון של הממלכה הערבית הסעודית אירח היום פגישה של ראשי מטות המטה הכלליים, נציגי מדינות, ונציגות האיחוד האירופי בממלכה במטרה לדון ביוזמת הממלכה להקמת "הקואליציה הימית הגנתית הרב-לאומית", כחלק מהמאמצים לחזק את הביטחון הימי, להגן על נתיבי השיט הבינלאומיים ולהתמודד עם איומים הפוגעים בחופש השיט והסחר העולמי".

"הפגישה רשמה השתתפות רחבה של ראשי מטות ונציגים מ-43 מדינות, לצד נציגות האיחוד האירופי, המשתתפים דנו באיומים הגוברים על הביטחון הימי, ובכלל זה מתקפות על ספינות מסחר, מכליות אנרגיה ותשתיות ימיות, והסיכונים שהם מהווים לבטיחות השיט ולתרבות של שרשראות האספקה העולמיות".

"כמו כן, דנו המשתתפים בטיוטת אמנת הקואליציה הימית ההגנתית הרב-לאומית, מסמכי היסוד שלה, המבנה הארגוני שלה, סידורי הפיקוד והשליטה, מנגנוני העבודה וצעדי העתיד. זאת כדי להבטיח בסיס מוסדי יעיל שיחזק את השיתוף הפעולה הימי בין המדינות החברות להתמודדות עם איומים ימיים משותפים ב-מצר באב אל-מנדב, הים האדום ומפרץ עדן".

מדובר במהלך שעד כה מדינות רבות לא ששו ליישם, אך נראה כי פעולת המלקחיים של איראן לסגירת הורמוז והים האדום הובילה מדינות רבות להבין כי נדרשת פעולה עמוקה בנושא.