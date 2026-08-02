רוני דואני על הקאמבק בגיל 40: "דברים טובים תמיד חוזרים" 

אם הייתם מספרים לנערה בת ה-17 שהרעידה את המדינה בתחילת שנות האלפיים תחת השם "רוני סופרסטאר" שיום אחד היא תצטרך להסביר לילדים שלה מה זה דיסק – היא כנראה הייתה צוחקת.

כעת, כשהיא נושקת לגיל 40 ומציינת שני עשורים לאלבום האייקוני "לא עוצרת", רוני דואני חוזרת לבמות. היא תופיע השבוע ביום חמישי ב-6 לאוגוסט, בפעם הראשונה בקריירה ברידינג תל אביב.

אבל אל תטעו: לא מדובר רק בהתרפקות על עבר נוסטלגי. המופע החדש שלה הולך להיות שילוב מדויק בין מסע בזמן אל תרבות הפופ של שנות ה-2000, לבין רוני של היום – בוגרת יותר, אישית יותר, ומגובשת בהרבה.

"זאת תהיה פעם ראשונה שהילדים שלי רואים מופע שלי מההתחלה עד הסוף, אני מקווה שהם ישרדו את זה", היא צוחקת בתחילת השיחה. "קודם כל זה מופע מדבר. אנחנו חוזרים אחורה בזמן, חוגגים 20 שנה ל'לא עוצרת'. היום אין דיסקים ואני צריכה להסביר לילדים שלי מה זה. מצד שני, המופע מייצג את התקופה שאני נמצאת בה כיום, עם שירים חדשים."

"השירים החדשים מגיעים ממקום של פירוק ופרידה"

למי שעוקב אחרי היצירה החדשה של דואני, קשה שלא להבחין בשינוי. הטמפו אחר, המילים עמוקות והנושאים נוגעים בבטן הרכה.

השירים החדשים שלך מרגישים הרבה יותר אישיים. זה מה שתמיד רצית לעשות?

"זה פשוט מותאם למי שאני היום. לפני 20 שנה הייתי בצבא, הקלטתי את האלבום תוך כדי טירונות ובשני חלקים כי לא הייתה ברירה. היום זה משהו אחר לגמרי. השיר החדש מדבר ממש על התקופה שעברתי – תקופה של פירוק ופרידה ממה שהכרתי, ועל איך הצלחתי לחבר את הדברים בחזרה בצורה שנכונה לי."

לדבריה, המוזיקה כיום היא אינה מנגנון לייצור להיטים בלבד, אלא הדרך העיקרית שלה לבטא רגש: "אני אסירת תודה על זה. בעזרת המוזיקה מצאתי את הקול שלי להוציא דברים החוצה. זה לא שכל יום אני פותחת קופה – המופע הזה מגיע כי בא לי לפגוש את הקהל, ליצור את החיבור והביחד שלנו. ו+פעם ראשונה שאני מופיעה ברידינג, דרך אגב. אף פעם לא הופעתי שם."

קפסולת זמן: למה כולנו מתגעגעים לשנות האלפיים?

החזרה של רוני לבמה מתכתבת עם מגמה עולמית רחבה. מאיחודים והמשכים של סדרות טלוויזיה מצליחות כמו סיבובי ההופעות של "הפיג'מות", דרך סרטי המשך ל"שישי הפוך" ו"יומני הנסיכה", ועד לסיבובי הופעות של כוכבות דיסני כמו הילארי דאף – נראה שדור שלם צמא לחזור לתרבות של תחילת המילניום.

איך את מסבירה את זה שפתאום כולנו רוצים לחיות את שנות האלפיים מחדש?

"אז זו הייתה תקופה יפה," מסבירה דואני. "גם אם מזיזים רגע בצד את הצרות שלנו בארץ – העולם כולו עבר טרלול, קורונה, ופתאום כיף להתרפק על מה שפעם האכילו אותנו על 'באג אלפיים' שבסוף לא קרה. דברים שהם חלק מתרבות נוטים לצוף ולחזור, אם זה באופנה ואם זה בסאונד. וגם -דברים תמיד חוזרים ודברים טובים. אני רוצה ליצור מומנט של שעתיים יחד, קפסולת זמן שבה כל שיר נוגע במישהו אחר ומעורר רגש. גדלנו ביחד. התפרעתי אפילו ואמרתי לקהל שיש דרס-קוד: מי שרוצה, שיגיע בלבוש שנות האלפיים!".

שיתופי פעולה וסגירת מעגל

הפרק הנוכחי בקריירה של דואני מתאפיין גם בחופש אמנותי ובחיבורים מסקרנים. אחרי ששיתפה פעולה עם נונו ("אדוני" ו"סוד"), היא עובדת כעת על אלבום חדש לצד דורון טלמון (סולנית להקת 'ג'יין בורדו').

"עבודה ויצירה חייבות להגיע מתוך חיבור אמת," היא משתפת. "אני מאוד אוהבת לחבור ולארח, לעשות שילוב של סגנונות. גם בהופעה הקרובה יהיו הפתעות ואורחות שאני עוד לא מגלה, אבל בהחלט יש למה לצפות."