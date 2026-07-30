סנטקום נגד איראן: הם נואשים ושקרנים

פיקוד המרכז האמריקאי יוצא הערב פעם נוספות נגד מה שמתארים האמריקאים כ'תעמולה נואשת' של האיראנים, בעקבות שורה של דיווחים איראניים על הישגים מרחיקי לכת ופגיעה חמורה בכוחות באזור.

פיקוד המרכז של ארה"ב (Centcom) יצא ברשתות החברתיות כנגד הטענות האיראניות, והפריכו אותן בעקביות.

ממוקד הפיקוד של סנטקום נמסר בהודעה לתקשורת ברשתות: "בשעות האחרונות, כלי התקשורת הממלכתיים האיראניים המשיכו לדווח על טענות שקריות של משמרות המהפכה האיסלאמית".

"שלוש טענות מרכזיות הופצו כחלק ממסע התעמולה: טענה ראשונה: משמרות המהפכה (שוב) טענים שמסלולים חופשיים ופתוחים דרך מצר הורמוז מסוכנים לספינות מסחריות בעקבות חילופי אש.

עובדה: הסכנות המיידיות המוטלות על ספינות מסחריות וצוותיהן האזרחיים הן האיומים המילוליים ומתקפות משמרות המהפכה עליהן בלבד!".

"טענה שנייה: פיקוד משמרות המהפכה טוען ששלושה מטוסי F-35 אמריקאיים חמקניים ושלושה מטוסים אחרים הושמדו במהלך המתקפה האיראנית האחרונה על בסיס אוויר אמריקאי.

עובדה: אף מטוס אמריקאי לא הושמד או ניזוק בניסיונות המתקפה האיראניים האחרונים. כל הטילים והכטב"מים יורטו או נכשלו להגיע".

"טענה שלישית: כלי התקשורת הממלכתיים האיראניים מדווחים כי אונית נפט מסחרית, M/T Nora, פרצה את המצור האמריקאי.

עובדה: כלי השיט המסחרי לא פרץ את המצור חומת הפלדה של אמריקה. יותר מ-20 ספינות מלחמה אמריקאיות, מאות מטוסים ואלפי אנשי שירות נשארים ערניים וממשיכים לאכוף את המצור במלואו".