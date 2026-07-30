קרעי מקים ערוץ דיווח על פקידים שמעכבים החלטות ממשלה

ערוץ המשילות של קרעי ( יונתן זינדל/פלאש90 )

שר התקשורת, שלמה קרעי, הודיע היום (חמישי) על הקמת "מוקד המשילות" - מערכת חדשה שנועדה לקלוט דיווחים מעובדי המגזר הציבורי על מקרים שבהם החלטות ממשלה או הנחיות שרים מתעכבות, נבלמות או אינן מיושמות בפועל.

על פי הודעתו, הפניות למוקד יהיו חסויות ומאובטחות, ויאפשרו לחשוף מקרים של סחבת בירוקרטית או אף "סיכול מכוון" של מדיניות הממשלה. ברקע למהלך עומד אחד המאבקים המרכזיים של הממשלה הנוכחית - המתח בין הדרג הנבחר לבין הדרג המקצועי בשירות המדינה. בקואליציה טוענים שוב ושוב כי פקידים, יועצים משפטיים ובכירים במשרדי הממשלה מעכבים את יישום מדיניות הממשלה שנבחרה בידי הציבור. מנגד, מבקרי הגישה טוענים כי תפקידם של הדרג המקצועי ושומרי הסף הוא להבטיח שהחלטות הממשלה ייושמו בהתאם לחוק ולכללי המינהל התקין.

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לדברי קרעי, "משילות היא לא סיסמה - היא אבן היסוד של הדמוקרטיה. במדינת חוק, רצון הבוחרים לא אמור להיבלם על ידי שלטון פקידותי". הוא הוסיף כי באמצעות המוקד יבקש לחשוף כשלים בתהליכי היישום ולחזק את האחריותיות במערכת הציבורית.

היוזמה צפויה לעורר דיון ציבורי ומשפטי. בעוד שבקואליציה צפויים להציג אותה ככלי להגברת המשילות ולמימוש החלטות הממשלה, מתנגדיה עשויים לראות בה מנגנון שמפעיל לחץ על הדרג המקצועי ומעמיק את העימות המתמשך בין נבחרי הציבור לבין שירות המדינה.