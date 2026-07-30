הנקודה האדומה: מצא את ההבדלים בין וינטר לסילמן 

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"בכיר בליכוד טוען שביבי לא יכול לסמוך על עופר וינטר

כי הוא "העידית סילמן" שלנו.

זה נתן לי רעיון להשוות בין וינטר לסילמן. הגיוני וגאוני, לא?

בואו נראה:

וינטר הפיל רבים מאויבנו בתפקידו כאיש צבא בכיר,

סילמן הפילה ממשלה בתפקידה כנבחרת ציבור בכירה.

וינטר פרש מהצבא כי לא חל שינוי בתפקידו,

סילמן פרשה ממשלת השינוי-

כי כנראה שהיא לא הרגישה את השינוי שעל שמה נקראה-

אבל בטוח שהיה שינוי במפה הפוליטית אחרי פרישת סילמן,

וגם הרבה שינויים בדעות אחרי פרישת וינטר.

וינטר אומר את מה שהוא חושב,

סילמן אומרת את מה שהיא חושבת שדף המסרים של הליכוד אומר.

או משהו אחר שמתחשק לה להגיד בשביל כותרת. כמו וינטר.

שאלת השאלות היא האם סילמן ו-וינטר ישתפו פעולה כדי לעזור לביבי?

התשובה אחרי אלול יום הכיפורים- והבחירות!"

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!