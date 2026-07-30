הסעודים מגיבים? דיווחים על תקיפה אווירית בצנעא

בתימן מדווחים על שורה של פיצוצים ורעשי הדף המרעידים את בירת המורדים החות'ים בצנעא, כתוצאה מתקיפות אוויריות של סעודיה כנגד ארגון הטרור ששולט בחלק הצפון מערבי של תימן.

העימות בין הסעודים הסונים לחות'ים השיעים נמשך כבר עשרות שנים. החות'ים הצליחו להשתלט על צפון תימן ומאז משליטים משטר טרור במיצרי באב אל מנדאב - שער הכניסה לים סוף.

כולנו זוכרים איך החות'ים ירו גם על ישראל, אבל מאז הסכם הפסקת האש במבצע עם כלביא הם הפסיקו כמעט לחלוטין את הירי לישראל.

הסעודים שתקועים בגלל חסימת מיצרי הורמוז על ידי האיראנים, מנסים להוציא את הנפט שלהם מאזור המערבי, אבל החות'ים הבינו את המצוקה ומנצלים אותה לטובתם כשהם מאיימים על מיכליות שעוברות בים סוף, ותקפו גם את מפעלי הפקת הנפט בים סוף.

הסעודים לא נשארו חייבים ויצאו לסדרת תקיפות בצנעא, כמו גם סיוע לשלטון התימני הרשמי במזרח המדינה שתופס שטחים שבידי החות'ים. נראה שכמו במפרץ הפרסי, גם במפרץ ים סוף, רק פעילות צבאית מאסיבית של קואליציה בינלאומית, תוריד את שלטון הטרור מלמנוע את המעבר של סחורות במיצרים.