10 מנהרות הושמדו, עשרות מחבלים חוסלו 

כוחות צוות הקרב החטיבתי 188 בפיקוד אוגדת עזה (143), מסכמים שמונה חודשי פעילות בדרום רצועת עזה במשימת הגנה ולטיהור מרחב הקו הצהוב מתשתיות טרור.

צוות הקרב החטיבתי 188 מורכב מגדוד 74 של השיריון, גדוד 605 של ההנדסה וגדוד 51 של חטיבת גולני. במהלך התקופה פעלו הכוחות להסרת איומים במרחב וחיסלו עשרות מחבלים שהפרו את ההסכם, חצו את הקו הצהוב והיוו איום על כוחות צה"ל. בין המחוסלים מפקדים בחמאס ומספר מחבלי נוח'בה שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר.

בשיתוף לוחמי יחידת יהל"ם, השמידו כוחות צוות הקרב החטיבתי מעל לעשר מנהרות ששימשו את חמאס. אחד מהתוואים היה חלק ממערכת מנהרות ששימשה להחזקת חטופים במהלך המלחמה. בתוואים נוספים אותרו והושמדו אמצעי לחימה רבים, בהם רקטות, משגרי רקטות, רימונים, רובי קלצ'ניקוב, מחסניות, מטענים וציוד לחימה נוסף.