ממשלת ספרד נכנעת לפלישה: "לבנות פתרונות של שיתוף"

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז ( גיל קורצו\שאטרסטוק )

בזמן שאלפי מסתננים מוסלמים מצפון אפריקה ומעומק היבשת ממשיכים לזרום דרך הגבול בהמוניהם, ראש ממשלת השמאל העמוק של ספרד, פדרו סנצ'ז, סיפק לאירוע החריג תגובה לקונית ולא מתחייבת, בה לא הודיע על אף צעד קונקרטי לבלימת או גירוש המסתננים.

סנצ'ז פרסם את ההודעה ברשתות החברתיות, אך לא סיפק בה אף מסלול או תוכנית אשר ממשלת ספרד מתכוונת להוציא לפועל למניעת הפלישה עצומת הממדים.

בזמן שברגעים אלה המונים ממשיכים לזרום דרך גדר הגבול הספרדית אל טריטוריית סאותה על חופי הים התיכון, סנצ'ז פרסם הודעה שרבים מתארים כריקה מתוכן. ראש הממשלה פתח את ההודעה וקבע: "ממשלת ספרד מרוכזת לחלוטין במתן מענה מיידי למצב בסאותה". "אנו מנצלים את כל המשאבים הדרושים, עובדים עם הרשויות המרוקאיות והבינלאומיות, ומכינים את הצעדים הנדרשים כדי להחזיר את שגרת היום-יום בהקדם האפשרי". "אחריות הממשלה היא לבנות פתרונות, באחריות ובשיתוף פעולה". רבים בציבור רואים בתגובה התחמקות מלאה מפתרון למשבר החריג, ממשלת סנצ'ז נקטה ביד קלה במיוחד בכל הקשור להגירה, ורק לפני שבועות החלה במהלך חקיקתי שיאזרח מאות אלפי מהגרים בלתי חוקיים. בשורות האופוזיציה הספרדית כבר מאשימים כי לממשלה אין כל כוונה לפעול להחזרת אלפי המסתננים לשטחם.

גם ממשרד הפנים הספרדי נמסרה תגובה לא מתחייבת באופן גורף, מהמשרד הודיעו כי לא יכריזו על מצב חירום לאומי, מהלך שייאפשר את פריסת הצבא אל סאותה.

מטעם המשרד נמסר כי יעמלו לשמר את הגבול "בדרכי שלום" והתעקשו כי למרות בקשת מועצת סאותה לפריסה מיידית של כוחות צבא, יישלחו רק תגבורים אזרחיים אל הטריטוריה ולא יוכרז מצב חירום לאומי.