ממשל בקיפאון: בבית הלבן לא יודעים מה לעשות עם איראן

גורמים בכירים במסדרונות הבית הלבן מסרו לתקשורת הבינלאומית כי הנשיא דונלד טראמפ מוצא את עצמו מתוסכל יותר ויותר מעמדות יועציו בנושא האיראני, ובעקבות חוסר היכולת בממשל לגבש הסכמות כיצד להכריע את המשטר האיראני.

על פי הדיווחים, לאחרונה קיים הנשיא התייעצות בכירה עם יועציו המדיניים והביטחוניים, אשר הסתיימה במטר צעקות וקללות של הנשיא לעבר יועציו, בעקבות מה שהוגדר כ'קיפאון תפקודי' בנושא האיראני.

מקורבים לטראמפ תיארו את הנשיא כמתוסכל ביותר מהמצב הנוכחי, לאחר שבהתייעצות הרחבה האחרונה, לא היה ניתן להגיע להסכמות כלל, כאשר הבית הלבן מתחלק לשני מחנות: אחד דוחף לדיפלומטיה והשני להגברת המלחמה.

בעוד במקביל, טראמפ גם מתקשה לאזן את עצות יועציו עם שאיפות בעלות ברית אזוריות, אשר גם הן בחלקן דוחפות לדיפלומטיה, כמו קטאר ופקיסטן, בעוד מדינות כמו ישראל והאימירויות היו רוצות לראות פעולות חדות יותר כנגד איראן.

על פי אותם גורמים יודעי דבר, סלע המחלוקת המרכזי בשלב הזה, הוא כיצד להגדיר באופן סופי את מטרות המלחמה, והאם לצמצם את השאיפה האמריקאית אל פתיחת מצר הורמוז והגבלות גרעיניות על איראן, או לכלול גם דרישות כנגד תוכניות הטילים והכטב"מים של המשטר, אשר הפכו למטרד ודאגה למדינות המפרץ והאזור.