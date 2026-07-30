יום התפילין העולמי בת"א והילדים שוויתרו על הפרס

אלחנן איבגי, חובש באיחוד הצלה וטכנאי מיזוג אוויר במקצועו, הוזעק בשבוע שעבר לאירוע החייאה בבית בבית שמש. בזמן שנאבק יחד עם שאר הצוות להציל חיים, הוא לא יכול היה להתעלם מהחום הכבד ששרר במקום. בבית לא היו מזגנים, ותנאי החום היו קשים מאוד - עד כדי כך שגם הצוות הרפואי התקשה לבצע את פעולות ההחייאה.

כשעזב את הבית, המראה הזה המשיך ללוות אותו. למחרת, לאחר שראה את מודעת האבל והבין כי המשפחה איבדה את יקירה ויושבת שבעה באותו בית, הוא החליט שלא להישאר אדיש.

הפעם הוא חזר לא כחובש, אלא כאיש מקצוע. בתוך זמן קצר הוא התקין בבית שני מזגנים עיליים חדשים, על חשבונו וללא כל תמורה, כדי להקל במעט על בני המשפחה בתקופה הכואבת שהם עוברים.

הוא הרגיש שאינו יכול להשאיר את המשפחה להתמודד עם החום הכבד דווקא בימי האבל. מבחינתו, זו הייתה הדרך שלו להושיט יד ולעשות משהו קטן שיכול להעניק מעט נוחות ונחמה ברגעים שבהם כל מחווה של חסד מקבלת משמעות גדולה.

בשיחה עם "סרוגים", מסר אלחנן : "עשיתי את מה שכל אדם היה צריך לעשות במצב כזה. לא חיפשתי פרסום או הכרה, רק רציתי לעזור ולמנוע כאב ממשפחה אחרת. אני מודה על הזכות שנפלה בחלקי להיות שם ברגע הנכון ולעשות משהו קטן שיכול היה לשנות מציאות קשה.

אם יש מסר אחד שאני רוצה להעביר, הוא שכל אחד מאיתנו יכול לעשות טוב – לפעמים פעולה אחת קטנה, ערנות או אכפתיות, יכולות להציל חיים. שנזכה תמיד לראות את האחר, לעזור כשאפשר, ולהרבות חסד ואהבת חינם."