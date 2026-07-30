יום התפילין העולמי בת"א והילדים שוויתרו על הפרס

מהחייאה למצווה של חסד: התקין מזגנים למשפחת האבלים
אלחנן איבגי, חובש באיחוד הצלה וטכנאי מיזוג אוויר במקצועו, הוזעק בשבוע שעבר לאירוע החייאה בבית בבית שמש. בזמן שנאבק יחד עם שאר הצוות להציל חיים, הוא לא יכול היה להתעלם מהחום הכבד ששרר במקום. בבית לא היו מזגנים, ותנאי החום היו קשים מאוד - עד כדי כך שגם הצוות הרפואי התקשה לבצע את פעולות ההחייאה.
כשעזב את הבית, המראה הזה המשיך ללוות אותו. למחרת, לאחר שראה את מודעת האבל והבין כי המשפחה איבדה את יקירה ויושבת שבעה באותו בית, הוא החליט שלא להישאר אדיש.
הפעם הוא חזר לא כחובש, אלא כאיש מקצוע. בתוך זמן קצר הוא התקין בבית שני מזגנים עיליים חדשים, על חשבונו וללא כל תמורה, כדי להקל במעט על בני המשפחה בתקופה הכואבת שהם עוברים.
הוא הרגיש שאינו יכול להשאיר את המשפחה להתמודד עם החום הכבד דווקא בימי האבל. מבחינתו, זו הייתה הדרך שלו להושיט יד ולעשות משהו קטן שיכול להעניק מעט נוחות ונחמה ברגעים שבהם כל מחווה של חסד מקבלת משמעות גדולה.
בשיחה עם "סרוגים", מסר אלחנן : "עשיתי את מה שכל אדם היה צריך לעשות במצב כזה. לא חיפשתי פרסום או הכרה, רק רציתי לעזור ולמנוע כאב ממשפחה אחרת. אני מודה על הזכות שנפלה בחלקי להיות שם ברגע הנכון ולעשות משהו קטן שיכול היה לשנות מציאות קשה.
אם יש מסר אחד שאני רוצה להעביר, הוא שכל אחד מאיתנו יכול לעשות טוב – לפעמים פעולה אחת קטנה, ערנות או אכפתיות, יכולות להציל חיים. שנזכה תמיד לראות את האחר, לעזור כשאפשר, ולהרבות חסד ואהבת חינם."
ט״ו באב בתל אביב: יום התפילין העולמי
השבוע, לרגל ט״ו באב - חג האהבה - נראו בתל אביב תמונות מרגשות - אהבה של תורה. בעקבות יום התפילין העולמי עשרות עמדות תפילין הוקמו, והמוני אנשים הגיעו לאורך שעות הבוקר להניח תפילין, להשתתף בתפילת שחרית משותפת ולהתחבר לרוח היום. האירוע היה פתוח לכולם, ללא הבדל של רקע או אורח חיים, מתוך רצון ליצור רגע של חיבור סביב מצווה אחת משותפת. במקום סיסמאות - תפילה. במקום ויכוחים - מצווה. ובמקום מחלוקת - אהבת ישראל, קירוב לבבות ואחדות.
"בוא כמו שאתה ! שים תפילין. תן חיוך. תתחבר לעם שלך", כך נכתב במודעה.
"הגיעו המון אנשים להניח תפילין, הגיע מנטי ברנדס בן 75 שלעולם לא הניח תפילין, הייתה תפילה המונית בכל רחבי תל אביב היו עמדות תפילין, היה מאוד שמח", מסר הרב אלון כהן, מארגן האירוע בשיחה עם "סרוגים".
לא חגגו על חשבון הפרס - תרמו אותו לילדים עם צרכים מיוחדים
זכייה בתחרות בדרך כלל מסתיימת בחגיגות ובפרס למנצחים, אבל תלמידי ישיבת בני עקיבא "תקוות יעקב" בחרו להפוך את הזכייה שלהם למעשה של נתינה.
זו השנה השנייה ברציפות שבה זכתה הישיבה במקום הראשון בטורניר הארצי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא. לצד הגביע והכבוד, הוענק לכיתה גם פרס כספי בסך 2,200 שקלים, שנועד לממן פעילות כיתתית משותפת.
אלא שהתלמידים קיבלו החלטה אחרת. פה אחד הם בחרו לוותר על ההנאה האישית ולתרום את כל סכום הזכייה לעמותת "עת לעשות", המסייעת לילדים עם צרכים מיוחדים ולבני משפחותיהם.
במהלך השנה מתנדבים תלמידי הישיבה בעמותה באופן קבוע, מכירים מקרוב את פעילותה ואת המשפחות שהיא מלווה, ולכן הרגישו שזה המקום הנכון להעביר אליו את כספי הפרס.
בעמותה הודו לתלמידים על המחווה המרגשת וציינו כי מדובר במעשה שמבטא ערכים של אכפתיות, אחריות ורגישות לזולת. גם בישיבה הביעו גאווה בתלמידים והדגישו כי לצד השאיפה למצוינות ולהישגים, חשוב לא פחות לחנך לנתינה, לערבות הדדית ולעשיית טוב.
לפעמים הניצחון האמיתי לא נמדד בגביע שמניפים - אלא בבחירה לחלוק את ההצלחה עם מי שזקוק לה יותר.