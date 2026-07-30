ידין גלמן ( אור גפן )

יומיים בלבד מפרידים את השחקן ידין גלמן מהרגע שבו יעמוד מתחת לחופה וישבור את הכוס, אך אמש הוא בחר להגיע לאירוע השקה חגיגי של סדרת הנוער החדשה "הנכשלים" של פלטפורמת הסטרימינג רגע TV. האירוע התקיים בסינמה סיטי גלילות, והשחקן נראה נינוח וחייכן על השטיח האדום – רגע אחרון של נוכחות תקשורתית לפני היום הגדול.

גלמן, שנמצא בעיצומן של ההכנות האחרונות לחתונה, הצטלם למצלמות לצד שורה של כוכבים ואנשי תקשורת שהגיעו לחגוג את השקת הסדרה. בין המשתתפים באירוע נמנו אלין גולן, עומרי לקס, רועי קורנבלום, ירדן אריש, עידו אליאלי, נגה ד'אנג'לי, יעל פולמן ונועה ירון-דיין, שכולם הצטלמו על השטיח האדום והגיעו להשיק את הפקות המקור החדשות של הפלטפורמה. האירוע, שכלל למעלה מ-500 מוזמנים מעולם הבידור והתקשורת, הציג את סדרת הנוער החדשה המשלבת דרמה, מתח והרפתקה. במהלך הערב הוצגו גם הפקות מקור נוספות שיעלו בפלטפורמה, ביניהן סדרות דרמה, תוכניות דוקו, תוכניות אירוח ותוכן לילדים ולכל המשפחה. בין המשתתפים נראו גם יוסי גבני, אמילי עמרוסי, נדב נווה, מתן צור ויהונתן רוזנהק, לצד יוצרים ואנשי תוכן נוספים. עבור גלמן, זו הייתה הזדמנות אחרונה ליהנות מאירוע מתוקשר לפני שהוא מחליף את הלוק על השטיח האדום בחליפת החתן. השחקן צפוי להתחתן ביום שישי הקרוב לאדווה דדון, בחגיגה שתימשך יומיים במלון בצפון הארץ. הזוג סגר את המלון במיוחד עבור האורחים בחתונה מצומצמת שתכלול בני משפחה, חברים קרובים ואנשי תקשורת רבים שמלווים אותם לאורך השנים.

אדווה דדון וידין גלמן לאחר הפציעה ( מתך האינסטגרם )

גלמן ודדון, שהתארסו לפני יותר משנתיים, הספיקו מאז להרחיב את המשפחה עם ילד משותף – מה שהפך את הסיפור שלהם להרבה יותר עמוק ומרגש. עכשיו, אחרי תקופה של בניית בית ומשפחה, הם מגיעים גם לרגע הרשמי מתחת לחופה.

בתקופה האחרונה, גלמן נמצא בעיצומה של קריירה פורייה במיוחד. הוא משתתף בסדרת הקומדיה המצליחה "המטכלסטים" של yes, ובמקביל מככב בסדרת המיקרו-דרמה "כשהגלים מתחזקים", המבוססת על ספרה המצליח של הסופרת שרון צוהר. הסדרה, שעוררה הייפ גדול עוד לפני עלייתה למסך, עוקבת אחר קצין ביחידת קומנדו ימית המתמודד עם שילובה של חיילת במסלול ההכשרה היוקרתי – מהלך שמצית מתחים ומציב את הדמויות בפני אתגרים מקצועיים ואישיים.

( ים לביא )

גלמן, שגדל בחינוך דתי-לאומי ושירת בסיירת מטכ"ל, שיתף בעבר כי הרקע הדתי שלו משפיע על כל החלטה בחייו. "החינוך הדתי הוביל אותי לשרת בסיירת מטכ"ל", אמר בראיון לסרוגים. בתקופת המלחמה, השחקן נפצע באורח קשה בקרבות השבעה באוקטובר, ומאז הוא ממשיך להסתובב ברחבי הארץ, לשתף את סיפור הגבורה שלו ולעורר השראה בקרב בני נוער.

כעת, לקראת החתונה, גלמן נהנה מרגעים אחרונים של חיי רווקות – ואירוע ההשקה החגיגי היה הזדמנות מושלמת לסיים את התקופה בסטייל. בעוד יומיים, הוא יעמוד מתחת לחופה לצד אדווה דדון, ויחגוג את אחד הרגעים המשמעותיים ביותר בחייו.