טלטלה בחדשות 13: העיתונאי הבכיר הודיע על עזיבה

שינויים פרסונליים בחדשות 13: הערוץ נפרד מאחד מכתבי החוץ המרכזיים שלו, יוסף ישראל, שפורש מתפקידו לאחר תקופה של יותר מ-10 שנים במערכת.

ישראל, שהפך בשנים האחרונות לדמות מוכרת מאוד עבור צופי הערוץ, ליווה מקרוב כמה מהאירועים הבינלאומיים והביטחוניים המשמעותיים ביותר של השנים האחרונות.

מעורך דיגיטל – לחזית הלחימה באוקראינה ועזה

את דרכו בגוף התקשורת החל עוד בשנת 2014, ימי 'חדשות 10', שם שימש בתחילה כעורך בתחום הדיגיטל ובהמשך עבר לתפקידי עריכה מתקדמים. עם השנים התברג בדסק החוץ הטלוויזיוני של חדשות 13, ובשנת 2020 קיבל את המינוי הרשמי ככתב החוץ של המערכת.

במסגרת תפקידו נשלח לסקר מקרוב זירות עקובות מדם ואירועי קצה ברחבי הגלובוס. בין היתר, דיווח מהשטח על הפלישה הרוסית לאוקראינה, תיעד את אסון רעידת האדמה הקטלנית בטורקיה, ובשנה האחרונה התמקד בסיקור מלחמת 'חרבות ברזל' כשהוא מדווח מקווי העימות בדרום ובצפון.