בחסות השריפות: אלפי מהגרים פולשים לספרד

מהגרים על גדר הגבול ( צילום: ללא קרדיט )

אירוע חריג ביותר על גבולה הדרומי של ספרד, בחסות הלהבות ופריסת כוחות המשטרה והחירום אל מוקדי השריפות הקשות במדינה, אלפי מהגרים מוסלמים ואפריקאים פולשים כעת למדינה מגבולה הדרומי.

ספרד מתמודדת עם מצב הגירה ייחודי, שכן, ספרד מחזיקה טריטוריה בשם סאוטה על חופה הצפוני של מרוקו, והיא נחשבת מבחינה חוקית שטח אירופאי לכל דבר שגם חדירה אליו מאפשרת בקשות מקלט. במקרים רבים מנסים עשרות מסתננים לנסות לחצות את הגבול אל סאוטה, אך בשגרה מוצבים במקום כוחות רבים שכל תפקידם למנוע את החדירות, אך כעת מרבית הכוחות נמשכו חזרה אל ספרד עצמה למען לחימה בשריפות.

הדחיפה של המהגרים אל הגבול מגיעה גם לאחר שבחודשים האחרונים דחפה ממשלת השמאל של ספרד תחת ראש הממשלה פדרו סאנצ'ז חקיקה שתאפשר אזרוח של מאות אלפי מהגרים בלתי חוקיים.

כעת אותן קבוצות מהגרים שהמתינו על הגבול מצאו את ההזדמנות שהיו צריכות, יחד עם דחיפת המדיניות המקלה והרווחית שמציגה ממשלת ספרד.