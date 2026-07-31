יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עומר דרור 

עומר דרור ( צילום: אינסטגרם )

כולנו גדלנו עליו, אבל כמה אנחנו באמת מכירים את עומר דרור? לרגל יום הולדתו ה-32, חזרנו לרגעים שעיצבו את הקריירה שלו - מהילדות בארצות הברית, דרך הפריצה בסדרות הנוער ועד התפקידים הגדולים, הקמפיינים הבינלאומיים וההרגלים המפתיעים שמלווים אותו גם היום.

1. נולד בארצות הברית עומר דרור נולד בארצות הברית בשם איזק עומר דרור. כשהיה בן שנה בלבד חזרה משפחתו לישראל, והוא גדל ביישוב ניל"י. 2. התחיל את הדרך דווקא בתיאטרון עוד בתקופת התיכון במודיעין למד במגמת תיאטרון, ולאחר מכן שירת בתיאטרון צה"ל - מקום שבו המשיך לפתח את יכולות המשחק שלו עוד לפני הפריצה הגדולה. 3. "אליפים" שינתה לו את החיים הפריצה הגדולה שלו הגיעה בזכות דמותו של מיכה בסדרת הנוער "אליפים". הסדרה הפכה ללהיט ענק והפכה את דרור לאחד מאלילי הנוער הבולטים בישראל. 4. לא הסתפק רק במשחק במקביל לקריירת המשחק, הפך לאחד הדוגמנים המבוקשים בישראל והוביל קמפיינים של מותגים גדולים כמו קסטרו, קלוין קליין ושאנל. בתחילת דרכו אף עבד כדוגמן במילאנו. 5. השקיע שלוש שנים בשביל תפקיד אחד אחד הפרויקטים השאפתניים ביותר בקריירה שלו היה הסרט על חייו של מייק בראנט. דרור למד צרפתית, התכונן במשך כשלוש שנים ואף ויתר על תפקידים אחרים כדי להיכנס לדמות - אך בסופו של דבר הסרט לא יצא לאקרנים בשל מחלוקות סביב הזכויות.

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

עומר דרור ב"אליפים" ( צילום: פוסטר הסדרה )

6. כיכב גם בנטפליקס

הסדרה "מלכת היופי של ירושלים", שבה גילם את צחי טולדנו, חשפה אותו גם לקהל בינלאומי לאחר שעלתה לנטפליקס.

7. השתתף בשלושה פסטיגלים ברציפות

בין השנים 2014 ל-2016 השתתף בשלושה מופעי פסטיגל רצופים, "משחקי הפסטיגל", "היי סקול פסטיגל" ו"היי סקול פסטיגל 2", והפך לאחד הכוכבים הקבועים של המופע.

8. מקפיד על אורח חיים בריא

בריאיון חשף כי הוא כמעט שלא שותה קפה או משקאות מתוקים, מעדיף לשתות מים חמים, מתאמן באופן קבוע ומשלב הליכות, חדר כושר וטניס כחלק משגרת היום שלו.

9. בתקופת הקורונה ניסה לעבוד מחוץ לעולם הבמה

כשהפקות נעצרו בתקופת הקורונה, ניסה להשתלב בעבודות אחרות. בדיעבד סיפר שהחוויה גרמה לו להבין עד כמה המשחק והבמה הם המקום שבו הוא באמת מרגיש בבית.

10. משפחתו מגיעה ממגוון עדות

לדרור שורשים יהודיים ממוצא פולני, רומני, סורי, לובי ולבנוני - שילוב משפחתי מגוון שמלווה את סיפור חייו מאז ילדותו.